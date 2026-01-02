molexandr
GIGABYTE выпустила для платформы AMD AM4 новые материнские платы формата MicroATX и mini-ITX
Отклик на растущий интерес потребителей к более старым платформам из-за дефицита и цен на память?

Компания GIGABYTE выпустила новые материнские платы для платформы AMD AM4, сообщает TechPowerUp. Это четыре модели с чипсетами начального или среднего класса, две формата MicroATX и две формата mini-ITX.

Источник изображения: GIGABYTE (и далее)

Материнские платы GIGABYTE A520M H ARGB и B550M H ARGB внешне практически идентичны, но основаны на разных чипсетах и отличаются по своим возможностям. В частности, модель с чипсетом B550 поддерживает PCIe 4.0 для видеокарты и твердотельного накопителя M.2, в то время как на модели A520 поддержка ограничивается PCIe 3.0.

Материнская плата GIGABYTE B550I AORUS Pro AX 1.4 относится к более продвинутой линейке AORUS, оснащается ARGB подсветкой, радиатором для охлаждения 8-фазной подсистемы питания процессора с 90-амперными транзисторами, парой M.2 разъёмов с поддержкой PCIe 4.0 и радиатором для охлаждения. Среди прочего можно отметить наличие аудиокодека Realtek ALC1220-VB с конденсаторами Nichikon, встроенного модуля Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.2, USB 3.2 Gen2 Type-C для передачи данных и вывода изображения.

GIGABYTE A520I AC 1.5 — это материнская плата начального уровня в форм-факторе mini-ITX с поддержкой PCIe 3.0 и модулем Wi-Fi 5. Плата оснащается 6-фазной подсистемой питания с 55-амперными компонентами DrMOS.

Авторы ресурса TechPowerUp видят в выпуске новинок отклик на растущий интерес потребителей к более старым платформам с поддержкой оперативной памяти DDR4. Все перечисленные платы оснащаются парой слотов для установки модулей DDR4 DIMM. Интерес к старым платформам растёт из-за дефицита на рынке DRAM- и NAND-памяти, который привёл к резкому подорожанию оперативной памяти и твердотельных накопителей. Память DDR4 тоже значительно подорожала, но всё же продаётся по более низкой цене, чем DDR5, к тому же у многих могли сохраниться старые комплекты, которые при необходимости всё ещё можно использовать для сборки новых систем или обновления существующих.

#материнские платы #gigabyte #ryzen 5000 #amd am4
Источник: techpowerup.com
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
25
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
2
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Intel присоединилась к проекту Илона Маска «Terafab»
+
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
+
Windows 11 вскоре лишится панели управления Win32
+
Sony выпустит телевизоры True RGB после 20 лет разработки
1
Принадлежащая Microsoft платформа LinkedIn отрицает обвинения в сборе данных о ПО компьютеров
+
Bloomberg: стоимость российской нефти марки Urals достигла тринадцатилетнего максимума
+
РБК: Искусственный интеллект мотивирует возрастных специалистов в США раньше выходить на пенсию
+
Первое в истории вычислительное устройство созданное за 100 лет до нашей эры считало положение луны
+
Thermalright возродила процессорный кулер Ultra 120 Extreme в двух новых версиях EVO и SNOW
+
Российские сёла и мелкие населенные пункты могут остаться без интернета из-за реформы телеком-рынка
+
Apple могла столкнуться с нехваткой чипов A18 Pro из-за спроса на MacBook Neo
+
Стоимость нефти падает на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке
+
Приборная панель Lada Vesta Sport получила индикацию мощности, акселерометр и гоночные режимы
4

Популярные статьи

«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
2
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
116
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
66
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
6
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
11
Обзор планшетного компьютера Ninkear S13 2026
2

Сейчас обсуждают

Китя.
18:39
Ты болен хоть сравни 5080 с 5070 е маё.
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
18:35
Нублан, это похоже на оригинальную игру, или это пиратский репачок? Тебе все одно на твоем дришпаке не поиграть)))
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Chihonya
18:35
Лошок, у меня сейчас 5070 и сталкер прекрасно на ней на максималках пашет)
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Александр Тропин
18:29
Сегодня 9 апреля. Наткнулся на эту статью. Сперва заинтересовался. Но дойдя до удвоения памяти и "шунт-мода" RTX 2080Ti понял, что надо дату статьи посмотреть. И точно, 1 апреля. Молодец автор, рассме...
Побеждаем кризис оперативной памяти
Михаил Сидоров
18:17
Вот я и говорил уже и сейчас скажу, лучше качество, чем количество. Надо запрещать писать и публиковать книги, картины, музыку и вообще всё, что связано с творчеством всем подряд. Только достойным. Пр...
Можно ли продать книгу, написанную с помощью нейронки
Vito Vago
18:12
выпить есть а есть есть нет
С российского рынка может исчезнуть почти треть дешёвых шин после инициативы Минпромторга
Vito Vago
18:09
молодци
Археологи нашли в России средневековое захоронение карельского воина и редкий христианский крест
Руслан Знамов
18:09
Макс=Скам. Нет доверия к нашим людям, цель которых сидеть на бюджетных потоках. И результаты у них будут соответствующими.
В Max объяснили выбор названия и логотипа национального мессенджера
Bernigan
17:59
9060 хреново для трейдинга, крашнуться в любой момент может и потребляет немало, для этих целей 4060 надо было брать
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
Bernigan
17:56
Какая разница что там, кажется ты за хохлятину печёшься, 100 пудово сралкер 2 у тебя куплен, спонсируешь всушников
Геймеры бегут из Steam в VK Play – «белые списки» РКН подтверждают свою эффективность
