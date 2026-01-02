Отклик на растущий интерес потребителей к более старым платформам из-за дефицита и цен на память?

Компания GIGABYTE выпустила новые материнские платы для платформы AMD AM4, сообщает TechPowerUp. Это четыре модели с чипсетами начального или среднего класса, две формата MicroATX и две формата mini-ITX.

Материнские платы GIGABYTE A520M H ARGB и B550M H ARGB внешне практически идентичны, но основаны на разных чипсетах и отличаются по своим возможностям. В частности, модель с чипсетом B550 поддерживает PCIe 4.0 для видеокарты и твердотельного накопителя M.2, в то время как на модели A520 поддержка ограничивается PCIe 3.0.

Материнская плата GIGABYTE B550I AORUS Pro AX 1.4 относится к более продвинутой линейке AORUS, оснащается ARGB подсветкой, радиатором для охлаждения 8-фазной подсистемы питания процессора с 90-амперными транзисторами, парой M.2 разъёмов с поддержкой PCIe 4.0 и радиатором для охлаждения. Среди прочего можно отметить наличие аудиокодека Realtek ALC1220-VB с конденсаторами Nichikon, встроенного модуля Wi-Fi 6E 802.11ax и Bluetooth 5.2, USB 3.2 Gen2 Type-C для передачи данных и вывода изображения.

GIGABYTE A520I AC 1.5 — это материнская плата начального уровня в форм-факторе mini-ITX с поддержкой PCIe 3.0 и модулем Wi-Fi 5. Плата оснащается 6-фазной подсистемой питания с 55-амперными компонентами DrMOS.

Авторы ресурса TechPowerUp видят в выпуске новинок отклик на растущий интерес потребителей к более старым платформам с поддержкой оперативной памяти DDR4. Все перечисленные платы оснащаются парой слотов для установки модулей DDR4 DIMM. Интерес к старым платформам растёт из-за дефицита на рынке DRAM- и NAND-памяти, который привёл к резкому подорожанию оперативной памяти и твердотельных накопителей. Память DDR4 тоже значительно подорожала, но всё же продаётся по более низкой цене, чем DDR5, к тому же у многих могли сохраниться старые комплекты, которые при необходимости всё ещё можно использовать для сборки новых систем или обновления существующих.