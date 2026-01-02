Показатели AMD значительно выросли в статистике процессоров, а доля Linux не увеличилась вопреки ожиданиям

Первая видеокарта AMD RDNA 4 появилась в ежемесячном отчёте об оборудовании и ПО пользователей игровой платформы Steam за декабрь 2025 года. Этой видеокартой стала Radeon RX 9070, сообщает Wccftech.

В течение 2025 года ни одна из видеокарт серии Radeon RX 9000 не появилась в Steam, несмотря на «беспрецедентный спрос», по крайней мере, в некоторых регионах. Напротив, многие видеокарты GeForce RTX 50 от NVIDIA появлялись в статистике игровой платформы в течение одного или нескольких месяцев с момента выпуска и быстро набирали популярность. Самой популярной игровой видеокартой семейства Blackwell в декабре 2025 года являлась RTX 5070 с долей 3,05%. За ней следует RTX 5060 с долей 2,21%. Также в пятёрку самых популярных моделей Blackwell вошли RTX 5070 Ti, 5060 Ti и 5080. В статистике отсутствует только RTX 5050.

Источник изображения: AMD

В декабре 2025 года RX 9070 была установлена в 0,22% систем опрошенных пользователей. Самой популярной видеокартой AMD в статистике является RX 7800 XT с долей 1,57%. Также в статистике присутствуют неназванные графические решения AMD, которые объединены в две группы с совокупной долей 6,18%.

Источник изображения: Steam

Самыми популярными видеокартами в декабре 2025 года стали RTX 3060 (6,53%), RTX 4060 для ноутбуков (5,85%) и настольных ПК (5,84%), RTX 3050 (4,53%) и GTX 1650 (4,25%).

Что касается процессоров, AMD значительно увеличила свои показатели, заняв 47,27% в Steam среди пользователей Windows. В то же время доля Intel снизилась до 55,47%. Эти цифры быстро приближаются к соотношению 50 на 50, что должно оказать значительное давление на Intel, поскольку любители игр в настоящее время отдают предпочтение процессорам AMD Ryzen. Наибольший прирост доли рынка показали процессоры с количеством ядер 8, 6 и 12.

Мониторы с разрешением 1080p остаются самыми популярными с долей 53,68%. Пользовательская база мониторов с более высоким разрешением постепенно растёт. В декабре 2025 года 21,77% опрошенных пользователей Steam владели мониторами 1440p, а мониторами с разрешением 4K — 5,47%. Прирост от месяца к месяцу 0,98 и 0,64 п.п. соответственно.

Несмотря на многочисленные рекомендации выбрать Linux после завершения поддержки Windows 10, доля Linux в декабре не увеличилась, а уменьшилась до 3,19%, снизившись на 0,01 п.п. При этом доля пользователей Steam Deck составляет 21,4%, т.е. около пятой части пользователей Linux являются владельцами Steam Deck. Распространение Steam Deck и SteamOS является одним из главных факторов роста популярности Linux в статистике Steam, пишет Neowin. Авторы ресурса ожидают дальнейший рост популярности Linux, в частности, благодаря развитию Steam Play (Proton) и выходу новых устройств Steam Frame и Steam Machine.

Доля Windows 11 продолжает быстро расти и достигает 70,28%, прирост 5,24 п.п. Доля Windows 10 снизилась до 26,70% на фоне завершения основной фазы поддержки со стороны Microsoft.