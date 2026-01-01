Компания MSI анонсировала блоки питания MPG Ai1300TS PCIE5 и MPG Ai1600 PCIE5 с проактивной защитой. Об этом сообщает ресурс VideoCardz.com со ссылкой на официальную публикацию в социальной сети X (заблокирована в РФ).

Источник изображения: MSI (отредактировано)

Как утверждает MSI, это «первая в мире система проактивной и мгновенной защиты блоков питания». Технические подробности не приводятся. По предположениям, новая система проактивной защиты будет сосредоточена на питании видеокарт.

Источник изображения: MSI (отредактировано)

Авторам VideoCardz удалось получить изображение одного из блоков питания, где видны все разъёмы для подключения модульных кабелей. В частности, стоит отметить наличие двух 16-контактных разъёмов 12V-2x6 для питания видеокарт и USB Type-C разъёма, который, вероятно, будет задействован в системе мониторинга.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

Блоки питания представят на выставке CES 2026 на следующей неделе.

В Интернете продолжают появляться сообщения о сгоревших кабелях и разъёмах питания 12V-2x6. Дополнительные меры защиты — актуальный вопрос для владельцев мощных видеокарт с этим разъёмом.

К слову, MSI намекает на возрождение линейки Lightning. От компании ожидают несколько продвинутых моделей GeForce RTX 5090 для энтузиастов и оверклокеров. Не исключено, что новые блоки питания появятся одновременно с этими видеокартами и станут предпочтительным выбором для снижения рисков повреждения разъёма питания 12V-2x6 при разгоне.