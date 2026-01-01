Компания MSI анонсировала блоки питания MPG Ai1300TS PCIE5 и MPG Ai1600 PCIE5 с проактивной защитой. Об этом сообщает ресурс VideoCardz.com со ссылкой на официальную публикацию в социальной сети X (заблокирована в РФ).
Как утверждает MSI, это «первая в мире система проактивной и мгновенной защиты блоков питания». Технические подробности не приводятся. По предположениям, новая система проактивной защиты будет сосредоточена на питании видеокарт.
Авторам VideoCardz удалось получить изображение одного из блоков питания, где видны все разъёмы для подключения модульных кабелей. В частности, стоит отметить наличие двух 16-контактных разъёмов 12V-2x6 для питания видеокарт и USB Type-C разъёма, который, вероятно, будет задействован в системе мониторинга.
Блоки питания представят на выставке CES 2026 на следующей неделе.
В Интернете продолжают появляться сообщения о сгоревших кабелях и разъёмах питания 12V-2x6. Дополнительные меры защиты — актуальный вопрос для владельцев мощных видеокарт с этим разъёмом.
К слову, MSI намекает на возрождение линейки Lightning. От компании ожидают несколько продвинутых моделей GeForce RTX 5090 для энтузиастов и оверклокеров. Не исключено, что новые блоки питания появятся одновременно с этими видеокартами и станут предпочтительным выбором для снижения рисков повреждения разъёма питания 12V-2x6 при разгоне.