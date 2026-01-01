Компания MSI анонсировала две новые модели QD-OLED мониторов диагональю 32-дюйма c разрешением 4K. Как заявляет производитель, мониторы основаны на новейшей 5-слойной тандемной OLED-архитектуре с технологией под названием EL Gen 3 и устанавливают новый стандарт световой эффективности и долговечности.

Источник изображения: MSI (и далее)

Анонсированные мониторы MPG 322UR QD-OLED X24 и MAG 321UP QD-OLED X24 обладают практически идентичными характеристиками. Главное отличие первой модели — наличие специальной системы с датчиком AI Care Sensor и нейронным процессором для проактивной защиты дисплея от выгорания. Система запускает определённые профилактические механизмы по мере необходимости и в зависимости от фактического присутствия пользователя, которое отслеживается в реальном времени.



Оба монитора оснащаются плёнкой DarkArmor, которая поглощает свет и эффективно препятствует появлению фиолетово-красноватых ореолов при ярком окружающем освещении. Плёнка улучшает отображение чистого чёрного цвета, контрастность и качество изображения, а также защищает дисплей от царапин. DarkArmor повышает твёрдость поверхности экрана с 2H до 3H.



Мониторы позволяют настраивать кривую HDR, сопоставляя определённые уровни яркости с различными размерами окон на дисплее. Благодаря этому обеспечивается стабильная и плавная регулировка яркости в различных сценариях использования.