molexandr
MSI анонсировала новые 32-дюймовые QD-OLED мониторы с плёнкой DarkArmor и настройкой HDR
Флагманская модель оснащается системой проактивной защиты с датчиком присутствия пользователя и нейро-процессором.

Компания MSI анонсировала две новые модели QD-OLED мониторов диагональю 32-дюйма c разрешением 4K. Как заявляет производитель, мониторы основаны на новейшей 5-слойной тандемной OLED-архитектуре с технологией под названием EL Gen 3 и устанавливают новый стандарт световой эффективности и долговечности.

Источник изображения: MSI (и далее)

Анонсированные мониторы MPG 322UR QD-OLED X24 и MAG 321UP QD-OLED X24 обладают практически идентичными характеристиками. Главное отличие первой модели — наличие специальной системы с датчиком AI Care Sensor и нейронным процессором для проактивной защиты дисплея от выгорания. Система запускает определённые профилактические механизмы по мере необходимости и в зависимости от фактического присутствия пользователя, которое отслеживается в реальном времени.


Оба монитора оснащаются плёнкой DarkArmor, которая поглощает свет и эффективно препятствует появлению фиолетово-красноватых ореолов при ярком окружающем освещении. Плёнка улучшает отображение чистого чёрного цвета, контрастность и качество изображения, а также защищает дисплей от царапин. DarkArmor повышает твёрдость поверхности экрана с 2H до 3H.


Мониторы позволяют настраивать кривую HDR, сопоставляя определённые уровни яркости с различными размерами окон на дисплее. Благодаря этому обеспечивается стабильная и плавная регулировка яркости в различных сценариях использования.

#msi #мониторы #qd-oled
Источник: msi.com
Популярные новости

РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
34
Археологи реконструировали найденное в 1927 году в гробнице в Гизе платье из бисерной сетки
1
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
2
Intel выпустила мобильный процессор Core Ultra 7 251HX
+
Google выпустила приложение для диктовки AI Edge Eloquent без ежемесячной платы
+
Новый кроссовер Volga K50 засветился на дорогах Нижнего Новгорода
1
РБК: Рунет в понедельник вечером пережил второй крупный сбой за 3 дня
9
Энтузиаст протестировал ПК с Core i5-10400 и RTX 3050 6 ГБ в Crimson Desert и ряде других игр
+
Первый в России туристический автобус К-5 на газомоторном топливе проходит испытания
+
Археологи нашли в Центральной Анатолии запечатанный под землёй обугленный хлеб возрастом 5000 лет
+
Уралвагонзавод продолжает наращивать производство многоцелевых вездеходов «Витязь»
+
Dimensity 9600 Pro даст скорость уровня настольных ПК за счёт новой архитектуры и частоты 5 ГГц
+
Франция заработала 12,8 млрд евро на перевозке своего золота из США
3
Bloomberg: стоимость российской нефти марки Urals достигла тринадцатилетнего максимума
+
Эксперт прогнозирует исчезновение массовых VPN в России к концу 2026 года
1
Thermalright возродила процессорный кулер Ultra 120 Extreme в двух новых версиях EVO и SNOW
+
«Ведомости»: мессенджер Max за квартал увеличил показ рекламы в 15 раз
+
Российские сёла и мелкие населенные пункты могут остаться без интернета из-за реформы телеком-рынка
+
Crystal Dynamics может отложить перезапуск первой Tomb Raider до 2027 года
+
Стоимость нефти падает на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке
+

Популярные статьи

12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
9
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
14
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
1
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
16
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
5

Сейчас обсуждают

Иван Горохов
19:18
Даже не скрываешь, что ты хохол
Павел Дуров: Число ежедневно активных пользователей Telegram в России составляет 65 млн человек
Dentarg
18:26
Пингвины и чужие серваки - не спортивно. У меня сервак с виндой дышал в инет со времён ISA 2004. ДДосить левый IP бесплатно никто не будет. Худшее, что может случиться - если поднят публичный DNS с ре...
Защищаем домашний сервер на Windows от DDoS
Шеша сидит с компа
17:57
Ты мне завидуешь. Я крут, а ты теперь обрубок.
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Renegade_1979
17:56
Пьфу на тебя! Правильно сделал, что тебя сдал
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Шеша сидит с компа
17:54
А на это не смотрят. Меня за мою божественную красоту любят и за то что я приятный собеседник, хороший собутыльник и ни кому не отказываю в любви.
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Renegade_1979
17:50
Да, кому ты нужен со своими хроническими проктитом и парапроктитом? Аж блевать хочется, как вспомню. Кто на тебя такого позарится?
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Шеша сидит с компа
17:43
Также как и ты. Пришлось пару раз побыть немущиной. Но я не хочу про это вспоминать, до сих пор там всё болит и с опаской теперь смотрю на мущин.
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Renegade_1979
17:36
А как ты из СБУ выбрался? Я же тебя лично туда сдал за три бутылки горилки
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Akuma
17:33
А серверным платформам Intel почему ничего не мешает иметь хороший прижим при гораздо большей площади проца и при полном отсутствии фиксации этого проца в сокете?)
На продвинутые материнские платы Intel LGA 1954 может вернуться двухрычажная система фиксации сокета
Шеша сидит с компа
17:25
Меня жена выгнала из хаты. Так я сам в курятнике живу. Вдвоём было бы веселей.
РБК: Блокировка Telegram в России привела к шестикратному росту числа телефонных звонков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter