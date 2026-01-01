Китайский блогер 小汤圆Lumi продемонстрировал, на что способна материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION в разгоне оперативной памяти. Используя несколько процессоров AMD Ryzen серии 9000 и комплект DDR5 суммарным объёмом 32 ГБ от компании Colorful, энтузиасту удалось добиться стабильной работы в нескольких экстремальных режимах, сообщает Wccftech.

Источник изображения: MSI

Комплект оперативной памяти удалось разогнать до скорости 8900 мегатранзакций в секунду (МТ/с) в паре с процессором Ryzen 7 9800X3D. Тайминги при этом были настроены по формуле 36-49-49-56 CR1, а напряжение повышено до 1,56 В. Тестирование на стабильность в программе MemTest не выявило каких-либо ошибок. С этим же процессором память удалось настроить на стабильную работу со скоростью 6600 МТ/с и таймингами 24-35-35-56 CR1 при напряжении 1,65 В.

Источник изображения: 小汤圆Lumi, Bilibili

Поменяв процессор на Ryzen 7 9700X, блогеру удалось улучшить результаты. По всей видимости, попался экземпляр с более «удачным» контроллером памяти, который позволил разогнать тот же комплект DDR5 до 9100 МТ/с при таймингах 40-53-53-56 CR1. Стабильность была подтверждена на скорости 9000 МТ/с.

Источник изображения: 小汤圆Lumi, Bilibili

Материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION — одна из самых дорогих плат для платформы AMD AM5. Она была выпущена ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. В Северной Америке её цена достигает 1300 $. Это плата для энтузиастов, которые хотят получить лучшее из лучшего. MSI официально заявляет о возможностях разгона оперативной памяти DDR5 до скорости выше 9000 МТ/с, что и было подтверждено блогером 小汤圆Lumi.

Источник изображения: 小汤圆Lumi, Bilibili

Ожидается, что возможности разгона памяти на платформе AMD AM5 улучшатся с выходом будущих обновлений UEFI BIOS. По информации Wccftech, компания AMD сотрудничает с производителями материнских плат для поддержки скоростных модулей памяти DDR5 CUDIMM на материнских платах следующего поколения для новых процессоров Ryzen с ядрами на базе архитектуры Zen 6. Эти процессоры ожидаются в 2026 году.