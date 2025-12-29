Компания HKC анонсировала новый дисплей для ноутбуков, который поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 60 Гц. Режим 1 Гц предназначен для отображения статического контента, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: HKC, ITHome

В дисплее используется подложка на основе оксидных тонкоплёночных транзисторов (metal-oxide thin-film transistor) с низким уровнем утечек, что позволяет обеспечить стабильность изображения даже при частоте 1 Гц. Компания также утверждает, что панель соответствует требованию flicker-free на уровне –60 дБ, гарантируя отсутствие видимого мерцания при низких частотах обновления. При частоте обновления 60 Гц сообщается о «логическом энергопотреблении драйвера панели» на уровне 0,29 Вт, а при частоте 1 Гц — 0,13 Вт.

Это не первый раз, когда HKC говорит о дисплеях со сверхнизкой частотой обновления. В конце 2024 года компания опубликовала результаты тестирования 16-дюймового дисплея с частотой обновления 1 Гц, сообщив о таких проблемах как поляризация, снижение яркости и мерцание. По всей видимости, все эти проблемы удалось решить.

В новой публикации HKC не приводятся полные технические характеристики дисплея и многие другие подробности. Скорее всего, новый дисплей найдёт применение в ноутбуках бизнес класса, на которых большую часть времени просматривается статический контент в виде таблиц и графиков.

По данным китайских СМИ, новый дисплей будет представлен на выставке CES 2026.

Ранее сегодня сообщалось о том, что HKC разработала двухрежимный игровой монитор с основным режимом 4K 200 Гц и вторичным режимом FHD 800 Гц.