Компания AOOSTAR анонсировала материнскую плату TI95X3D форм-фактора ITX с процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D, сообщает ITHome. Эта плата предназначена для настольных ПК класса MoDT (Mobile on Desktop).

Материнская плата TI95X3D оснащена 8-фазной подсистемой питания процессора с одним 8-контактным разъёмом EPS и крупным радиатором. На процессор установлен теплораспределитель с испарительной камерой. AMD Ryzen 9 9955HX3D — это 16-ядерный 32-поточный процессор Zen 5 с кэш-памятью 3D V-Cache. Максимальная мощность процессора в ноутбуках настраивается в диапазоне 55…75 Вт, однако плата TI95X3D позволяет повысить мощность до 135 Вт.

В числе прочего TI95X3D оснащается парой слотов для оперативной памяти DDR5 UDIMM со скоростью 5600 МТ/с, двумя разъёмами M.2 для твердотельных накопителей с поддержкой PCIe 5.0 x4, четырьмя разъёмами SATA, двумя проводными сетевыми адаптерами со скоростью до 10 Гбит/с и адаптером беспроводной сети с поддержкой Wi-Fi 6. Единственный полноразмерный слот PCI-E для установки видеокарты физически подключён к восьми линиям PCIe 5.0. На задней панели ввода-вывода расположены четыре порта USB-A, один порт USB-C, один порт HDMI, один порт DP и три аудиоразъема.

Сроки появления в продаже и цены не уточняются.