На сайте компании появились чёрная и белая модели Ice Dragon

На китайском сайте INNO3D обнаружили появление двух новых моделей видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5060, сообщает VideoCardz. Обе оснащаются массивной системой охлаждения с тремя тепловыми трубками и тремя вентиляторами, по всей видимости, отличаясь только цветовым оформлением. В переводе с китайского языка модель в белом цвете может называться Snowland Ice Dragon (кит. 雪域冰龙), а в чёрном цвете — Supreme Ice Dragon (кит. 超级冰龙).

Видеокарты разогнаны производителем, тактовая частота графического процессора в режиме ускорения достигает 2580 МГц. Мощность видеокарты повышена до 155 Вт при стандартном значении 145 Вт. Тактовая частота видеопамяти соответствует эталонному значению 1750 МГц. Видеопамять подключается к графическому процессору по 128-битной шине, общая пропускная способность достигает 448 ГБ/с.

В системе охлаждения используются композитные тепловые трубки диаметром 6 мм и девятилопастные вентиляторы диаметром 88 мм. Тепло от графического процесса и чипов памяти отводится к медной никелированной пластине. В конструкции также используется металлическая задняя пластина (бэкплейт).

Примечательным моментом является необычная форма печатной платы с вырезом под центральным вентилятором для воздушного потока. В длину видеокарты занимают 290 мм, а в толщину 58 мм или три слота расширения. Набор видеовыходов стандартный: один HDMI 2.1b и три DisplayPort 2.1b.

В основе RTX 5060 используется графический процессор GB206-250, в котором задействованы 3840 CUDA-ядер. Видеокарта оснащается 8 ГБ видеопамяти GDDR7. Для дополнительного питания предназначен один 8-контактный разъём.

Цены рассматриваемых моделей неизвестны, очевидно, они относятся не к самым дешёвым решениям. На момент написания модели появились только на китайском сайте INNO3D.