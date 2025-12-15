Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
molexandr
Microsoft опубликовала рекомендации для сборки оптимального игрового ПК под управлением Windows 11
Специалисты уделили внимание не только основным комплектующим для ПК, но и периферии.

Компания Microsoft опубликовала рекомендации для сборки оптимального игрового ПК под управлением Windows 11, сообщает Neowin. В этом руководстве специалисты уделили внимание не только основным комплектующим для ПК, но и периферии, а также рассказали о современных технологиях, важных для игр.

Источник изображения: Reza Eghtedari, Unsplash (отредактировано)

Начиная с процессора и видеокарты. Компания кратко объясняет, за что отвечают эти компоненты в играх. Центральный процессор отвечает за обработку игровой физики, логики, вызовов отрисовки и многого другого, в то время как видеокарта в основном предназначена для обработки графики. Графический процессор может помочь с обработкой физики, если движок игры поддерживает такую возможность. Например, у компании NVIDIA есть физический движок PhysX с ускорением на GPU. К слову, недавно видеокартам GeForce RTX 50 вернули поддержку старых 32-битных версий PhysX.

По мнению Microsoft, игровой компьютер начального уровня для работы под управлением Windows 11 должен как минимум оснащаться процессором AMD Ryzen 5 5600, Intel Core i5-12400 или эквивалентным. А что касается графики, решения хуже NVIDIA GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 6600 рассматривать не стоит. Система такого уровня позволит рассчитывать на приемлемую производительность в современных играх при разрешении 1080p и средних настройках графики.

Игровой компьютер среднего уровня, для разрешения 1440p и высоких настроек графики, значительно производительнее начальной конфигурации. В данном случае специалисты рекомендуют процессоры не хуже AMD Ryzen 5 7600 или Intel Core i5-13600K, видеокарты NVIDIA не хуже GeForce RTX 3060 Ti или 4060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT.

Нельзя не отметить сомнительность выбора RTX 3060 Ti и RX 6700 XT в качестве новой видеокарты. Первая сохраняет свою актуальность за счёт достаточной производительности и поддержки масштабирования DLSS 4, однако не поддерживает одно- и многокадровую генерацию. И это только один из недостатков. Более современные видеокарты NVIDIA обладают более продвинутыми возможностями кодирования, поддерживают новые форматы вычислений, что может иметь ключевое значение для поддержки будущих версий DLSS и прочих возможностей.

Что касается AMD, вряд ли в данном сегменте в качестве новой видеокарты стоит рассматривать что-то старее RDNA 4. Только новейшие видеокарты AMD поддерживают FSR 4 (Redstone), а решения предыдущих поколений, по всей видимости, останутся с поддержкой FSR 3.

Для игрового компьютера высокого класса, игр в 4K разрешении, в Microsoft рекомендуют начинать выбор процессоров от таких моделей, как AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i7-13700K, а при выборе видеокарты рассматривать модели не хуже NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX. По уже упомянутым выше причинам рекомендация RX 7900 XTX для нового игрового ПК в данном сегменте выглядит крайне сомнительной. Бесспорно, эта видеокарта обладает значительной производительностью для всех современных игр, но отсутствие поддержки FSR 4 и гораздо более низкая вычислительная производительность в задачах ИИ ставят под сомнение её будущую актуальность.

По мнению специалистов Microsoft, 16 ГБ оперативной памяти должно быть достаточно для большинства игр, а 32 ГБ — идеальный выбор для самых требовательных проектов со сложными модами. Microsoft рекомендует выбирать твердотельные накопители M.2 NVMe объёмом не менее 1 ТБ. Скоростные накопители позволят раскрыть потенциал технологии DirectStorage для ускорения загрузки и плавного перехода между игровыми локациями. Microsoft также отмечает важность игрового режима Windows 11, заявляя, что эта настройка автоматически расставляет приоритеты для игровых задач и снижает активность фоновых процессов.

Что касается мониторов, в Microsoft рекомендуют начинать поиск подходящей модели для игр среди мониторов с частотой обновления не менее 144 Гц. Начинающим киберспортсменам стоит обратить внимание на ещё более продвинутые варианты с частотой обновления 240 Гц и выше. Мониторы с IPS-дисплеями назвали универсальным выбором. Мониторы VA обычно отличаются более глубоким контрастом и более насыщенным чёрным цветом, но обладают более высокой задержкой, по сравнению с IPS. OLED-мониторы самые дорогие и обычно обладают наилучшими показателями, как по цветопередаче, так и по отклику.

В руководстве Microsoft содержится ещё больше рекомендаций и советов. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте компании.

#microsoft #рекомендации #игровые пк #выбор комплектующих
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи обнаружили лестницу, ведущую в «затерянные Помпеи»
1
Адвокат Дмитрий Пашин объяснил процедуру удаления из черного списка Центробанка
+
Telegram и WhatsApp отключат устаревшие версии приложений для пользователей в России
+
Google удалила с YouTube десятки сгенерированных нейросетями видеороликов
+
PR-менеджер Sapphire Эдвард Крислер: Кризис с памятью DRAM начнет стабилизироваться через полгода
+
NYT: ЦРУ США потеряли в Гималаях ядерный генератор
+
В России изготовили импортозамещённый фронтальный погрузчик WL50
+
Поддельный торрент фильма «Битва за битвой» принёс троян в субтитрах
5
The War Zone раскрыло детали американской гиперзвуковой ракеты, способной из Лондона поразить Москву
2
ТАСС: ИСДМ «Земледелие» позволила изменить тактику контроля территории в прифронтовой полосе
+
На новых снимках кометы 3I/ATLAS наблюдается увеличение яркости и появление зелёного цвета
1
10-летний ребенок согнул 50 SSD-накопителей Samsung на $3800
2
США установили полный запрет на въезд граждан 17 стран
1
Пять десятков SSD Samsung были испорчены после проверки на прочность юным тестировщиком
5
Трамп потребовал от Венесуэлы вернуть США нефть и объявил блокаду судоходства
6
Покупатель получил модули DDR2 с наклеенной этикеткой в виде радиатора вместо набора DDR5
1
«АвтоВАЗ» начал продажи Lada Vesta с дистанционным запуском и бесключевым доступом
1
Представитель Kingston рекомендует поспешить с покупкой SSD и ОЗУ на фоне кризиса на рынке памяти
+
Intel Core Ultra 7 365 отстает от AMD Ryzen AI 9 465 до 24 процентов
+
На затонувшей 2400 лет назад у берегов Дании скандинавской лодке нашли отпечаток пальца
1

Популярные статьи

«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
11
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
14
Цены на ОЗУ и SSD бьют рекорды — подсчитываем стоимость актуального игрового ПК в конце 2025 года
19
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
36
Игры с PlayStation 3 на PlayStation 5 — тихий анонс с огромными последствиями
4
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
1

Сейчас обсуждают

Одмэн
15:34
конченное фанатское уёпище
Реальная сборка игрового ПК во второй половине 2025 года, а также ответ на вопрос — DDR4 или DDR5
ФельдшеR
15:30
Запиши в методичку - в РФ домашние пельмени у всех народов одинаковые. Только мусульмане украинцев в фарш не добавляют.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
ФельдшеR
15:25
Так в России, как покупали к НГ нормальную и дорогую жрачку, так и покупают. Это главный праздник живота у россиян. Ясен пень - афтор казачок. Тут все авторы под ущербно-дебильных нищебродов косят и р...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
UzBas
15:25
Почта России !!
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
ФельдшеR
15:20
Зато печень если не бухать восстановиться, а другие пропитые органы нет. И чаще это именно водка.
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
NightArcade
15:15
Я "Насморк" так и не прочитал. Надо будет прочесть
Обзор романа «Расследование» Станислава Лема – произведение, поставившее читателей в тупик
Mekanika
15:14
Разумеется отличный результат, когда все альтернативы заблокировали по выдуманным причинам. Только вот дилетанты не понимают, что отсутствие альтернативных каналов связи ставит под удар жителей страны...
В мессенджере MAX зарегистрировались 75 млн пользователей
iRusty
15:14
Слушай, я переболел Ковидом еще в 2020-м, но никаких изменений вкусов не заметил. Но вот буквально пару месяцев назад (я практически не пью, но иногда всё же хочется))), мне все спиртные напитки, вклю...
Продукты, которые я перестал покупать к новогоднему столу
mwc-lord
15:10
> Насколько тихо и эффективно — покажет практика Все и так понятно — ни на сколько. Реветь будет как пылесос. Любая видимокарта без 3-кулерного охлада — выброшеные в помойку чипы ГП и памяти.
Colorful представила линейку ультракомпактных видеокарт iGame Mini RTX 50-series
Megard
15:03
"быстрой скоростью" - так себе переводчик, хоть бы читал прежде чем толкать
ВМС США получили новую атомную подлодку класса Virginia
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter