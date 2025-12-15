Специалисты уделили внимание не только основным комплектующим для ПК, но и периферии.

Компания Microsoft опубликовала рекомендации для сборки оптимального игрового ПК под управлением Windows 11, сообщает Neowin. В этом руководстве специалисты уделили внимание не только основным комплектующим для ПК, но и периферии, а также рассказали о современных технологиях, важных для игр.

Источник изображения: Reza Eghtedari, Unsplash (отредактировано)

Начиная с процессора и видеокарты. Компания кратко объясняет, за что отвечают эти компоненты в играх. Центральный процессор отвечает за обработку игровой физики, логики, вызовов отрисовки и многого другого, в то время как видеокарта в основном предназначена для обработки графики. Графический процессор может помочь с обработкой физики, если движок игры поддерживает такую возможность. Например, у компании NVIDIA есть физический движок PhysX с ускорением на GPU. К слову, недавно видеокартам GeForce RTX 50 вернули поддержку старых 32-битных версий PhysX.

По мнению Microsoft, игровой компьютер начального уровня для работы под управлением Windows 11 должен как минимум оснащаться процессором AMD Ryzen 5 5600, Intel Core i5-12400 или эквивалентным. А что касается графики, решения хуже NVIDIA GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 6600 рассматривать не стоит. Система такого уровня позволит рассчитывать на приемлемую производительность в современных играх при разрешении 1080p и средних настройках графики.

Игровой компьютер среднего уровня, для разрешения 1440p и высоких настроек графики, значительно производительнее начальной конфигурации. В данном случае специалисты рекомендуют процессоры не хуже AMD Ryzen 5 7600 или Intel Core i5-13600K, видеокарты NVIDIA не хуже GeForce RTX 3060 Ti или 4060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT.

Нельзя не отметить сомнительность выбора RTX 3060 Ti и RX 6700 XT в качестве новой видеокарты. Первая сохраняет свою актуальность за счёт достаточной производительности и поддержки масштабирования DLSS 4, однако не поддерживает одно- и многокадровую генерацию. И это только один из недостатков. Более современные видеокарты NVIDIA обладают более продвинутыми возможностями кодирования, поддерживают новые форматы вычислений, что может иметь ключевое значение для поддержки будущих версий DLSS и прочих возможностей.

Что касается AMD, вряд ли в данном сегменте в качестве новой видеокарты стоит рассматривать что-то старее RDNA 4. Только новейшие видеокарты AMD поддерживают FSR 4 (Redstone), а решения предыдущих поколений, по всей видимости, останутся с поддержкой FSR 3.

Для игрового компьютера высокого класса, игр в 4K разрешении, в Microsoft рекомендуют начинать выбор процессоров от таких моделей, как AMD Ryzen 7 7800X3D или Intel Core i7-13700K, а при выборе видеокарты рассматривать модели не хуже NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900 XTX. По уже упомянутым выше причинам рекомендация RX 7900 XTX для нового игрового ПК в данном сегменте выглядит крайне сомнительной. Бесспорно, эта видеокарта обладает значительной производительностью для всех современных игр, но отсутствие поддержки FSR 4 и гораздо более низкая вычислительная производительность в задачах ИИ ставят под сомнение её будущую актуальность.

По мнению специалистов Microsoft, 16 ГБ оперативной памяти должно быть достаточно для большинства игр, а 32 ГБ — идеальный выбор для самых требовательных проектов со сложными модами. Microsoft рекомендует выбирать твердотельные накопители M.2 NVMe объёмом не менее 1 ТБ. Скоростные накопители позволят раскрыть потенциал технологии DirectStorage для ускорения загрузки и плавного перехода между игровыми локациями. Microsoft также отмечает важность игрового режима Windows 11, заявляя, что эта настройка автоматически расставляет приоритеты для игровых задач и снижает активность фоновых процессов.

Что касается мониторов, в Microsoft рекомендуют начинать поиск подходящей модели для игр среди мониторов с частотой обновления не менее 144 Гц. Начинающим киберспортсменам стоит обратить внимание на ещё более продвинутые варианты с частотой обновления 240 Гц и выше. Мониторы с IPS-дисплеями назвали универсальным выбором. Мониторы VA обычно отличаются более глубоким контрастом и более насыщенным чёрным цветом, но обладают более высокой задержкой, по сравнению с IPS. OLED-мониторы самые дорогие и обычно обладают наилучшими показателями, как по цветопередаче, так и по отклику.

В руководстве Microsoft содержится ещё больше рекомендаций и советов. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте компании.