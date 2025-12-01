Сайт Конференция
Moleculo
SK Hynix приписывают планы активного расширения мощностей по производству DRAM-памяти в 2026 году
Остаётся надеяться, что это позволит быстрее избавиться от дефицита.

В следующем году компания SK Hynix будет активно расширять мощности по производству памяти типа HBM и DRAM, сообщает ITHome со ссылкой на южнокорейское издание Chosun Ilbo. Как утверждается, компания приложит все усилия для расширения мощностей по производству памяти DRAM общего назначения, планируя в полной мере использовать для этого существующие производственные площади.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Новые производственные мощности HBM и DRAM в основном сосредоточены на заводе Cheongju M15X, который был введён в эксплуатацию в этом квартале. Память DRAM общего назначения также будет производиться на существующих заводах, включая Cheongju M8, Icheon M10, M14 и M16.

Заводы Cheongju M8 и Icheon M10 были введены в эксплуатацию относительно давно, производство уже отлажено, объекты будут использоваться максимально эффективно, пишет IT Home. Завод Icheon M14 модернизируют, а на площадке M16 введут в эксплуатацию оставшиеся мощности.

Южнокорейские СМИ прогнозируют, что мощности по производству памяти DRAM общего назначения компании SK Hynix в 2026 году увеличатся до 70000 пластин в месяц. К 2027 году объёмы производства могут достичь 100000 пластин в месяц за счёт дальнейшего расширения мощностей.

#ddr5 #оперативная память #sk hynix #дефицит #dram
Источник: ithome.com
Сейчас обсуждают

Кот Шрёдингера
13:24
Самый бесполезный автор.
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
Депутат
13:22
Кудахцев, подрубай ботоферму
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Депутат
13:21
Сколько меня здесь не было, думал, что Маэстро повхрослел, а нет он и дальше продолжает здесь унижаться,
Нелёгкий выбор между PlayStation 5 или игровым ПК — причём тут Steam Machines и консоли Xbox
Кот Шрёдингера
13:21
его тiлько тарасевичи поддерживают
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Александр Пономарев
13:20
так игра то все равно говно, выезжает только на ностальгии по первому сталкеру, а технически это лютый мрак, хотя и первая на момент выхода была тем еще звиздецом
8 факторов, из-за которых я не буду делать апгрейд ПК на Ryzen 7000/9000 или Core Ultra в 2026 году
Кот Шрёдингера
13:19
Некуда они не делись, так же как и Денисовцы и Неандертальцы. Тяга людей к сексу со всем что движется не даст соврать. Второй палец на ноге длиннее большого называется «палец Мортона». Это анатомиче...
Палеонтологи обнаружили доказательства существования 3,5 миллиона лет назад двух разных видов людей
Кот Шрёдингера
13:18
Переел или глубоко в себя засовывал?
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Депутат
13:17
А у реки, а у реки, а у реки Маэстро в жoпy ебaли мужики
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
Александр Пономарев
13:10
самая полезная будет - аккаунт удален
1000 публикаций автора Zystax на Overclockers.ru – вспоминаем 135 самых полезных в 2025 году
MATE___
13:04
А драйверы для принтера слабо поставить? Открытые нормально работают
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
