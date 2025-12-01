Остаётся надеяться, что это позволит быстрее избавиться от дефицита.

В следующем году компания SK Hynix будет активно расширять мощности по производству памяти типа HBM и DRAM, сообщает ITHome со ссылкой на южнокорейское издание Chosun Ilbo. Как утверждается, компания приложит все усилия для расширения мощностей по производству памяти DRAM общего назначения, планируя в полной мере использовать для этого существующие производственные площади.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

Новые производственные мощности HBM и DRAM в основном сосредоточены на заводе Cheongju M15X, который был введён в эксплуатацию в этом квартале. Память DRAM общего назначения также будет производиться на существующих заводах, включая Cheongju M8, Icheon M10, M14 и M16.

Заводы Cheongju M8 и Icheon M10 были введены в эксплуатацию относительно давно, производство уже отлажено, объекты будут использоваться максимально эффективно, пишет IT Home. Завод Icheon M14 модернизируют, а на площадке M16 введут в эксплуатацию оставшиеся мощности.

Южнокорейские СМИ прогнозируют, что мощности по производству памяти DRAM общего назначения компании SK Hynix в 2026 году увеличатся до 70000 пластин в месяц. К 2027 году объёмы производства могут достичь 100000 пластин в месяц за счёт дальнейшего расширения мощностей.