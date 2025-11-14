Сайт Конференция
Moleculo
В линейке материнских плат MSI с разъёмами питания сзади появилась первая бюджетная модель AMD B840
MSI PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ позволит собрать компьютер со скрытой прокладкой кабелей.

Компания MSI представила первую материнскую плату с бюджетным чипсетом AMD B840 и разъёмами питания на тыльной стороне — PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ. Суффикс PZ расшифровывается как Project Zero — это серия материнских плат, на которых большинство разъёмов переносятся на заднюю сторону печатной платы. Эта плата формата microATX поддерживает настольные процессоры AMD Ryzen 7000, 8000 и 9000, память DDR5 объёмом до 256 ГБ, а также Wi-Fi 6E.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

Конструкция переносит 24-контактный разъём питания ATX, 8-контактный разъём питания процессора, разъёмы для вентиляторов, порты SATA и разъёмы для подключения передней панели корпуса на заднюю часть материнской платы. MSI также использует набор конструктивных решений EZ DIY, включая EZ M.2 Clip II для безвинтового крепления M.2 накопителя, EZ PCIe Clip II для простого извлечения видеокарты и EZ Antenna для лёгкого подключения Wi-Fi антенн. Спереди по-прежнему расположены слот PCIe 4.0 x16, два слота M.2 PCIe 4.0 с радиаторами M.2 Shield Frozr и DIMM-слоты.

Источник изображения: MSI, VideoCardz

MSI PRO B840M-P EVO WIFI6E PZ оснащается подсистемой питания 7+2+1 с радиаторами, шестислойной печатной платой и поддерживает ряд фирменных технологий, включая MSI DDR5 Memory Boost и Latency Killer, профили AMD EXPO и A-XMP. Поддерживается разгон DDR5 до 8000 МТ/с и выше. В число USB портов на задней панели входит несколько USB 10 Гбит/с.

Предыдущие материнские платы PZ относились к более дорогому сегменту с чипсетами Intel Z890 и AMD X870E. Теперь можно собрать систему со скрытой прокладкой кабелей дешевле. Цены пока не объявлены.

#amd #msi #материнские платы #project zero
Источник: videocardz.com
