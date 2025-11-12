С наименованием архитектуры, похоже, определённости пока нет.

Любители игр не получили каких-либо значимых новостей от AMD на прошедшем мероприятии Financial Analyst Day, пишет VideoCardz. Ключевой темой обсуждений снова был искусственный интеллект, а потребительской графике уделили уж совсем мало внимания.

Источник изображения: AMD, VideoCardz

В AMD только лишь подтвердили, что следующая графическая архитектура для игровых видеокарт разрабатывается с прицелом на расширенные возможности искусственного интеллекта (ИИ) и трассировки лучей. Это должно означать, что следующая за RDNA 4 архитектура предложит более производительные блоки для аппаратного ускорения соответствующих операций. Специалисты AMD и Sony уже говорили об этом ранее в рамках совместного проекта Amethyst, в котором две компании объединяют усилия для создания аппаратных и программных игровых решений следующего поколения.

Слайд из представленной презентации намекает на то, что в AMD ещё не определились с названием следующей архитектуры, а может и не только названием. Инженеры компании осуществляют переход к новой унифицированной архитектуре UDNA, которая может использоваться для потребительских, профессиональных и серверных решений. Но когда UDNA будет готова для игровых решений, неизвестно. По этой и другим причинам следующей графической архитектурой может стать как RDNA 5, так и UDNA.

Хорошая новость заключается в том, что бизнес игровых консолей процветает, AMD гордится своим партнёрством с Microsoft, Valve и Sony. Компания также отмечает растущий интерес к рынку игровых портативных устройств премиального уровня, поэтому есть веская причина продолжать инвестировать в этот сегмент.