В компании прояснили путаницу с дальнейшей поддержкой графических решений RDNA 1 и RDNA 2.

Компания AMD выпустила официальное заявление по поводу дальнейшей поддержки графических решений на базе архитектур RDNA 1 и RDNA 2, включая видеокарты Radeon RX 5000 и 6000 серий. Они продолжат получать оптимизации для новых игр.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

После выпуска набора драйверов AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2 в компании сообщили, что поддержка видеокарт Radeon RX 5000 и 6000 серий переходит в «режим обслуживания». Обычно это означает выпуск новых обновлений только для исправления критических ошибок и уязвимостей.

Новость вызвала бурную реакцию в сообществе, особенно среди владельцев видеокарт RX 6000. Многие видеокарты этой серии, кроме самых бюджетных, обладают достаточными возможностями для современных игр. Кроме того, последние новинки в серии, RX 6750 GRE, вышли относительно недавно, в конце 2023 года, и при этом в некоторых регионах были представлены как альтернатива RX 7600. Также архитектура RDNA 2 лежит в основе графики множества гибридных процессоров AMD, включая новый Ryzen Z2 A для портативных игровых консолей. Так что недовольство было полностью обосновано.

Вскорости представители AMD заявили журналистам, что видеокарты Radeon RX 5000 и 6000 серий продолжат получать оптимизации для игр «в соответствии с потребностями рынка», не объяснив, что под этим подразумевается. Теперь компания публикует более прозрачное заявление, чтобы прояснить путаницу с дальнейшей поддержкой рассматриваемых графических решений.

В соответствии с официальным заявлением AMD, поддержка RDNA 1 и RDNA 2 не заканчивается, видеокарты Radeon RX 5000 и 6000 серий продолжат получать поддержку новых игр, оптимизации для игр, исправления ошибок. Что изменилось? Теперь драйверы для графических решений RDNA 1/2 и RDNA 3/4 разделены на две ветки, что упростит и ускорит процесс разработки, снизит количество потенциальных проблем. Для новых видеокарт в драйверы постоянно интегрируют какие-то новые функции, они активно разрабатываются и дорабатываются. Для более зрелых видеокарт будет использоваться стабильная, прочная и отлаженная основа.