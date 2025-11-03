Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
AMD официально заявила, что Radeon RX 5000 и 6000 продолжат получать драйверы для новых игр
В компании прояснили путаницу с дальнейшей поддержкой графических решений RDNA 1 и RDNA 2.

Компания AMD выпустила официальное заявление по поводу дальнейшей поддержки графических решений на базе архитектур RDNA 1 и RDNA 2, включая видеокарты Radeon RX 5000 и 6000 серий. Они продолжат получать оптимизации для новых игр.

Источник изображения: Onur Binay, Unsplash (отредактировано)

После выпуска набора драйверов AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2 в компании сообщили, что поддержка видеокарт Radeon RX 5000 и 6000 серий переходит в «режим обслуживания». Обычно это означает выпуск новых обновлений только для исправления критических ошибок и уязвимостей.

Новость вызвала бурную реакцию в сообществе, особенно среди владельцев видеокарт RX 6000. Многие видеокарты этой серии, кроме самых бюджетных, обладают достаточными возможностями для современных игр. Кроме того, последние новинки в серии, RX 6750 GRE, вышли относительно недавно, в конце 2023 года, и при этом в некоторых регионах были представлены как альтернатива RX 7600. Также архитектура RDNA 2 лежит в основе графики множества гибридных процессоров AMD, включая новый Ryzen Z2 A для портативных игровых консолей. Так что недовольство было полностью обосновано.

Вскорости представители AMD заявили журналистам, что видеокарты Radeon RX 5000 и 6000 серий продолжат получать оптимизации для игр «в соответствии с потребностями рынка», не объяснив, что под этим подразумевается. Теперь компания публикует более прозрачное заявление, чтобы прояснить путаницу с дальнейшей поддержкой рассматриваемых графических решений.

В соответствии с официальным заявлением AMD, поддержка RDNA 1 и RDNA 2 не заканчивается, видеокарты Radeon RX 5000 и 6000 серий продолжат получать поддержку новых игр, оптимизации для игр, исправления ошибок. Что изменилось? Теперь драйверы для графических решений RDNA 1/2 и RDNA 3/4 разделены на две ветки, что упростит и ускорит процесс разработки, снизит количество потенциальных проблем. Для новых видеокарт в драйверы постоянно интегрируют какие-то новые функции, они активно разрабатываются и дорабатываются. Для более зрелых видеокарт будет использоваться стабильная, прочная и отлаженная основа.

#amd #видеокарты #игры #драйверы #обновления #rdna 2 #radeon rx 6000 #драйвера #radeon rx 5000 #rdna 1
Источник: amd.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
31
Появившийся в Солнечной системе межзвёздный объект 3I/ATLAS изменил траекторию движения
1
Страны БРИКС массово избавляются от американских гособлигаций
7
Ростех передал ВКС России очередную партию истребителей Су-35С
+
National Interest: российский ядерный беспилотник «Посейдон» гораздо опаснее, чем думают на Западе
+
Steam обновил список наиболее популярных игровых видеокарт среди геймеров площадки
4
Писториус: Германия перейдёт к новой модели военной службы в 2026 году
1
С 1 января 2026 года в гостиницы России можно будет заселиться по водительскому удостоверению
+
Ростех выпустил портативный детектор БПЛА весом 6 кг со временем непрерывной работы до 24 часов
+
Доля Windows 11 достигла рекордного значения на фоне прекращения поддержки Windows 10
7
Появились кадры полёта китайского самолёта шестого поколения J-36 в сопровождении истребителя J-20
1
Дэн Хаузер прокомментировал GTA 6 и признался, что ему грустно от этого
2
Дэн Хаузер объяснил почему Rockstar так и не выпустила игру Agent
+
Тайвань сформировал первый батальон из американских танков М1А2Т Abrams
+
NASA зафиксировало аномальное ускорение возле Солнца межзвездного объекта 3I/ATLAS
4
Микроволновку переделали в игровой ПК с вмонтированным монитором и матплатой на вращающемся лотке
2
SanDisk и Crayola представили флеш-накопитель в виде карандаша
+
В игре Red Dead Redemption 2 теперь возможны ограбления банков
+
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
10
Анонс Half-Life 3 может состояться уже в ноябре
6

Популярные статьи

Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
44
Почему ядерная ракета «Буревестник» меняет правила в военной и космической сферах для всего мира
17
«Первобытная война»: не смешно, не интересно (краткий субъективный обзор фильма)
+
Тест и сравнение трех поколений кулера Thermalright Frost Spirit 140
8
Компактные смартфоны с диагональю экрана 5 и менее дюймов в 2025 году
2
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
+
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
2

Сейчас обсуждают

4pokalin
14:55
А что певицам нельзя, только тебе пропукивающему диван дома можно ?
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
Лев корл
14:41
Смотря на эту картинку, вспоминается идущий в данный момент сериал "Камбэк", где Птаха спрашивает: вкусный супец? А я туда плюнул! И ведь найдутся такие, кто это сделает в реале - просто наплюют в каж...
В Госдуме предложили перевести школьные столовые на шведский стол
BigCar
14:37
Сейчас сложно найти НЕ партнёра, чтобы НЕ получить кешбек.
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Bernigan
14:22
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lucul
14:01
Это говорит лишь о том, что новое поколение видеокарт от АМД будет на новой архитектуре, на фоне которой RDNA1/2 выглядит совсем уныло. Для тех кто в танке - следующим поколением графических чипов от...
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
lion77815
13:59
Как вариант, таки, "нейтринная"<информационная> база. По "соседству"
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
lion77815
13:56
Недостаточно. Там через пять минут в той же воде(без которой никуда) оно же обратно и растворится. Уже давно всё обсосано вдоль и поперек. Может, через трильен трильенов фселенных там какая рнк и "соб...
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
lion77815
13:54
"прохфессор" открыл факториал с рекурсией бггг
Математика ставит под сомнение традиционную теорию происхождения жизни
link1pc
13:41
Это не для продажи - единственный экземпляр для розыгрыша
В России представили игровой ПК «ГИГА-РУСЬ» с миниатюрной избушкой и пластиковой березой внутри
Андрей Иванов
13:34
Тем временем большинство гос организации, которые ЗП переводят на сбер, а при желании сменить банк, они начинают искать отмазки, создавать проблемы а некоторые тупо отказывают :D
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter