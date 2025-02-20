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Moleculo
NVIDIA DLSS 4 добавили в Indiana Jones and the Great Circle, завтра — в Delta Force: Black Hawk Down
Многокадровая генерация присутствует.

Обновление Indiana Jones and the Great Circle добавило в игру поддержку NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией, сообщает Wccftech. Теперь в игре модно оценить преимущества новой модели искусственного интеллекта с архитектурой трансформер, которую NVIDIA использует для DLSS 4. Многие рецензенты и пользователи отмечают заметное повышение качества изображения, по сравнению с предыдущей моделью на базе свёрточной нейросети.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Владельцы видеокарт GeForce RTX 50 также могут включить многокадровую генерацию x3 и x4, достигая гораздо более высокой частоты кадров, чем владельцы GeForce RTX 40, которым генерация кадров доступна в режиме x2. Модель генерации кадров тоже была обновлена и теперь обеспечивает более высокую частоту кадров потребляя меньше видеопамяти.

Кроме поддержки DLSS 4 разработчики MachineGames улучшили визуальные эффекты игры, добавив полную визуализацию теней с трассировкой лучей и реконструкцию лучей DLSS Ray Reconstruction, которая использует модель искусственного интеллекта для улучшения детализации трассированных теней и отражений на поверхностях. Владельцы актуальных флагманских графических ускорителей NVIDIA могут включить сглаживании DLAA. Пока остаётся непонятным, вошла ли технология RTX Hair в это обновление, как планировалось ранее.

Также стоит отметить, что NVIDIA DLSS 4 с многокадровой генерацией добавят завтра в Delta Force: Black Hawk Down от разработчиков Team Jade, в новом драйвере Game Ready версии 572.47 NVIDIA добавила поддержку DLSS 4 для Marvel Rivals от NetEase. В числе новых релизов Lost Records: Bloom & Rage от Don't Nod, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii от студии Ryu Ga Gotoku и Wemade Legend of Ymir, — все поддерживают DLSS Super Resolution и генерацию кадров, а первые две ещё и DLAA.

#nvidia #игры
Источник: wccftech.com
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