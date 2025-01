Крупное обновление к выходу новых видеокарт.

NVIDIA объявила о начале продаж GeForce RTX 5090 и 5080, а также выпустила крупное обновление программного обеспечения. В первую очередь это новый графический драйвер GeForce Game Ready 572.16 с поддержкой перечисленных видеокарт, новых игр, CUDA 12.8, различными улучшениями, исправлениями и новыми профилями.

Источник изображения: NVIDIA

В новом драйвере исправили и улучшили:

Мерцание на некоторых совместимых с G-SYNC мониторах при падении частоты кадров ниже 60 FPS

Статтеры в Indiana Jones and the Great Circle при включении вертикальной синхронизации

Улучшена стабильность игр Ubisoft, использующих движок Snowdrop

Отображение более высокой, чем есть на самом деле, загрузки процессора такими приложениями как Evernote, QQ, Asus Armoury Crate

Некорректный рендеринг в Blender Cycles при использовании motion blur

Ошибки вида «превышено время ожидания» (TDR) при загрузке Camera Keyframe Animation в KeyShot2024

Драйвер поддерживает DLSS 4 с многокадровой генерацией и DLSS 4 Override — новую опцию в приложении NVIDIA App, которое тоже обновилось. Опция DLSS 4 Override позволяет форсировать использование новейших библиотек и моделей DLSS теми играми, в которые уже внедрена поддержка технологий DLSS прошлых версий. Для этой опции доступны различные настройки и режимы, в частности, есть возможность принудительно перевести работу DLSS в игре в режим DLAA или DLSS «Ультра производительность», если эта возможность отсутствует во внутриигровых настройках.

Источник изображения: NVIDIA

В числе других нововведений:

В NVIDIA Broadcast обновили интерфейс, улучшили существующие эффекты и добавили новые: для улучшения качества записи микрофона и освещения. Новые эффекты используют требовательный модели искусственного интеллекта, поэтому NVIDIA рекомендует использовать их с видеокартами уровня GeForce RTX 5080 и 4080, но в будущем обещает оптимизировать эффекты для менее производительных видеокарт.

RTX Video Super Resolution теперь поддерживает HDR и меньше нагружает видеокарту (нагрузка может снизиться до 30%), добавлены новые опции, включая индикацию работы.

В NVIDIA App появились настройки дисплеев из панели управления, включая Optimus, о чём уже сообщалось ранее.

NVIDIA Smooth Motion — новая генерация кадров на уровне драйвера для игр DirectX 11 и 12, в которых нет встроенной генерации кадров. Данная технология работает на базе искусственного интеллекта и поддерживается только видеокартами GeForce RTX 50.

Драйвер поддерживает обновления следующих игр:

Alan Wake 2 — DLSS 4 с многокадровой генерацией, RTX Mega Geometry и новый ещё более качественный пресет трассировки лучей.

Cyberpunk 2077 — DLSS 4 с многокадровой генерацией.

Hogwarts Legacy — DLSS 4 с многокадровой генерацией и реконструкция лучей DLSS Ray Reconstruction.

Indiana Jones and the Great Circle — DLSS 4 с многокадровой генерацией, реконструкция лучей DLSS Ray Reconstruction и RTX Hair.

Star Wars: Outlaws — DLSS 4 с многокадровой генерациеей.

Драйвер поддерживает новые игры:

Marvel's Spider-Man 2 — трассировка лучей, DLSS Super Resolution, генерация кадров, реконструкция лучей, DLAA, Reflex.

Kingdom Come: Deliverance II — DLSS Super Resolution.

Эти G-SYNC мониторы теперь официально поддерживаются. Источник изображения: NVIDIA

Помимо прочего, внедрена поддержка 19 новых G-SYNC мониторов и новые профили с оптимальными настройками для игр:

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS

Indiana Jones And The Great Circle

Marvel Rivals

Marvel's Spider-Man 2

Path of Exile 2

SUPERVIVE

В ближайшее время поддержку DLSS 4 с многокадровой генерацией также внедрят в Black Myth: Wukong, Marvel Rivals, Indiana Jones and the Great Circle и NARAKA: BLADEPOINT. Также в компании отметили, что DOOM: The Dark Ages будет поддерживать DLSS 4 на релизе 15 мая.