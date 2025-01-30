NVIDIA объявила о начале продаж GeForce RTX 5090 и 5080, а также выпустила крупное обновление программного обеспечения. В первую очередь это новый графический драйвер GeForce Game Ready 572.16 с поддержкой перечисленных видеокарт, новых игр, CUDA 12.8, различными улучшениями, исправлениями и новыми профилями.
В новом драйвере исправили и улучшили:
- Мерцание на некоторых совместимых с G-SYNC мониторах при падении частоты кадров ниже 60 FPS
- Статтеры в Indiana Jones and the Great Circle при включении вертикальной синхронизации
- Улучшена стабильность игр Ubisoft, использующих движок Snowdrop
- Отображение более высокой, чем есть на самом деле, загрузки процессора такими приложениями как Evernote, QQ, Asus Armoury Crate
- Некорректный рендеринг в Blender Cycles при использовании motion blur
- Ошибки вида «превышено время ожидания» (TDR) при загрузке Camera Keyframe Animation в KeyShot2024
Драйвер поддерживает DLSS 4 с многокадровой генерацией и DLSS 4 Override — новую опцию в приложении NVIDIA App, которое тоже обновилось. Опция DLSS 4 Override позволяет форсировать использование новейших библиотек и моделей DLSS теми играми, в которые уже внедрена поддержка технологий DLSS прошлых версий. Для этой опции доступны различные настройки и режимы, в частности, есть возможность принудительно перевести работу DLSS в игре в режим DLAA или DLSS «Ультра производительность», если эта возможность отсутствует во внутриигровых настройках.
В числе других нововведений:
- В NVIDIA Broadcast обновили интерфейс, улучшили существующие эффекты и добавили новые: для улучшения качества записи микрофона и освещения. Новые эффекты используют требовательный модели искусственного интеллекта, поэтому NVIDIA рекомендует использовать их с видеокартами уровня GeForce RTX 5080 и 4080, но в будущем обещает оптимизировать эффекты для менее производительных видеокарт.
- RTX Video Super Resolution теперь поддерживает HDR и меньше нагружает видеокарту (нагрузка может снизиться до 30%), добавлены новые опции, включая индикацию работы.
- В NVIDIA App появились настройки дисплеев из панели управления, включая Optimus, о чём уже сообщалось ранее.
- NVIDIA Smooth Motion — новая генерация кадров на уровне драйвера для игр DirectX 11 и 12, в которых нет встроенной генерации кадров. Данная технология работает на базе искусственного интеллекта и поддерживается только видеокартами GeForce RTX 50.
Драйвер поддерживает обновления следующих игр:
- Alan Wake 2 — DLSS 4 с многокадровой генерацией, RTX Mega Geometry и новый ещё более качественный пресет трассировки лучей.
- Cyberpunk 2077 — DLSS 4 с многокадровой генерацией.
- Hogwarts Legacy — DLSS 4 с многокадровой генерацией и реконструкция лучей DLSS Ray Reconstruction.
- Indiana Jones and the Great Circle — DLSS 4 с многокадровой генерацией, реконструкция лучей DLSS Ray Reconstruction и RTX Hair.
- Star Wars: Outlaws — DLSS 4 с многокадровой генерациеей.
Драйвер поддерживает новые игры:
- Marvel's Spider-Man 2 — трассировка лучей, DLSS Super Resolution, генерация кадров, реконструкция лучей, DLAA, Reflex.
- Kingdom Come: Deliverance II — DLSS Super Resolution.
Помимо прочего, внедрена поддержка 19 новых G-SYNC мониторов и новые профили с оптимальными настройками для игр:
- DYNASTY WARRIORS: ORIGINS
- Indiana Jones And The Great Circle
- Marvel Rivals
- Marvel's Spider-Man 2
- Path of Exile 2
- SUPERVIVE
В ближайшее время поддержку DLSS 4 с многокадровой генерацией также внедрят в Black Myth: Wukong, Marvel Rivals, Indiana Jones and the Great Circle и NARAKA: BLADEPOINT. Также в компании отметили, что DOOM: The Dark Ages будет поддерживать DLSS 4 на релизе 15 мая.