NVIDIA выпустила исправления для драйвера GeForce Game Ready 566.36, новый хотфикс повысит версию драйвера до 566.45 и исправит проблемы в нескольких играх: в Indiana Jones and the Great Circle хотфикс должен устранить подтормаживания (микро-статтеры), а в играх Ubisoft на базе движка Snowdrop повысить стабильность.

Как и ранее, компания напоминает, что подобные исправления (хотфиксы, выпускаемые в промежутке между стабильными обновлениями драйвера) проходят значительно сокращённый процесс контроля качества. По сути, это бета-версия драйвера, которая рекомендуется к установке только в случае, если пользователь сталкивается с указанными проблемами. В ином случае необходимо ждать следующую стабильную версию драйвера с сертификацией WHQL.

Драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 566.36 стал доступен в начале декабря, в нём была добавлена поддержка множества новинок. Кроме уже упомянутой Indiana Jones and the Great Circle это: Delta Force, Marvel Rivals, Path of Exile 2, обновлённые Forza Motorsport и Warhammer 40000: Space Marine 2.