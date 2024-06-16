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Moleculo
NVIDIA выпустила обновление GeForce Experience с профилями для 122 новых игр
Это первое обновление с ноября прошлого года.

Пока бета-тестирование нового приложения NVIDIA App не завершено, компания продолжает периодически обновлять ставший привычный многим GeForce Experience. Так, в новой версии под номером 3.28 добавлены профили для 122 новых игр и исправлены ошибки, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

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В числе новых поддерживаемых игр такие проекты, как Alan Wake 2, ARK: Survival Ascended, Assassin’s Creed Mirage, Atomic Heart, Avatar: Frontiers of Pandora, Call of Duty: Modern Warfare III, Dragon’s Dogma 2, HELLDIVERS 2, Honkai: Star Rail, Horizon Forbidden West Complete Edition, Manor Lords, Siege Senua’s Saga: Hellblade II, STAR WARS Jedi: Survivor, Starfield, The Last of Us Part I, пара игр вселенной Warhammer 40000, XDefiant и другие. Полный список доступен на сайте компании по ссылке, приведённой выше.

Что касается исправлений, инженеры компании устранили проблемы, которые приводили к: ошибочному появлению запроса для обновления драйвера, прекращению записи видео на рабочем столе при включении HDR и переэкспонированию видео при включении HDR, сбоям в счётчиках частоты кадров и задержки, появлению ложного уведомления о включённой камере, ошибке сохранения снимков экрана при игре в оконном режиме.

NVIDIA прямо не подтвердила, будет ли GeForce Experience полностью заменён приложением NVIDIA App, однако в общем и целом заявления компании позволяют предположить, что в будущем NVIDIA App станет единым центром для настройки всего программного обеспечения компании и управления им. В таком случае, дальнейшая поддержка GeForce Experience выглядит бессмысленной.

#nvidia #видеокарты
Источник: videocardz.com
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