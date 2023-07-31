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Комплект AMD Ryzen 4800S с APU от Xbox Series X сгодится для игр, но уступает Ryzen 4750G и 3600
Комплект протестировали в Digital Foundry вместе с Radeon RX 7900 XTX.

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Kilian Seiler, Unsplash

В прошлом году компания AMD удивила сообщество компьютерных энтузиастов, выпустив настольную платформу на базе отбракованного APU от игровой консоли PlayStation 5. Комплект AMD Ryzen 4700S Desktop Kit стал основой компактных Mini-ITX ПК, которые были замечены в продаже на китайских маркетплейсах. Решение неоднозначное, с одной стороны, имеем 8-ядерный процессор на вполне бодрых ядрах Zen 2, с другой стороны, распаянная на плате системная GDDR6 память при высокой пропускной способности обладала и высокой задержкой, а возможности расширения были сильно ограничены, для дискретной видеокарты были доступны только четыре линии PCIe Gen 2.

Позже появился комплект повеселее, AMD Ryzen 4800S Desktop Kit формата Micro ATX на отбраковке от APU игровой консоли Xbox Series X. В данном случае с подключением дискретных видеокарт проблем меньше, доступны четыре линии PCIe Gen 4. Какую производительность демонстрирует сборка на данном комплекте с видеокартой Radeon RX 7900 XTX, выяснили специалисты Digital Foundry.

Сравнение чипа AMD Ryzen 4800S и Xbox Series X. Источник: Digital Foundry, YouTube

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В Cinebench R23 одноядерная производительность Ryzen 4800S и Ryzen 5 3600 практически идентична, но в многопотоке лучше 4800S с большим количеством ядер. В свою очередь, Ryzen 5 3600 берёт верх в тестах кэш-памяти за счёт её большего объёма, но 4800S отыгрывается на гораздо более высокой пропускной способности GDDR6, но её задержка настолько высока, что применение графической памяти в качестве системной к преимуществам вряд ли можно отнести.

Производительность в Cyberpunk 2077. Источник: Digital Foundry, YouTube

В большинстве игр Ryzen 4800S уступает системам на базе Ryzen 7 4750G и Ryzen 5 3600, в некоторых наименованиях разница достигает 40%, однако комплект позволяет добиться комфортного игрового процесса консольного уровня с ограничением частоты кадров на уровне 30…60 FPS. Не было замечено каких-либо проблем с совместимостью, серьёзных просадок или статтеров даже в Cyberpunk 2077, Far Cry 6, A Plague Tale: Requiem, но в играх, которые очень зависят от однопоточной производительности и скорости памяти, разница огромная, сюда можно отнести CS GO. Наименьшая разница до 10…15% наблюдалась в играх CoD Black Ops: Cold War и Ashes of the Singularity, здесь преимущество настольных Ryzen не было таким высоким.

В целом AMD Ryzen 4800S Desktop Kit создаёт неплохое впечатление, ко всему прочему, он предлагает разъём M.2 Gen 4 для накопителя, 4 SATA, M.2 для Wi-Fi карты расширения, но целесообразность покупки сомнительна, когда на рынке доступны куда более производительные современные бюджетные решения, наподобие Intel Core i3 12- и 13-го поколения.

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#amd #игры #amd ryzen #xbox series x|s
Источник: youtube.com
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