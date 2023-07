В настольной линейке GTX 980 официально получила только 4 ГБ видеопамяти.

Pascal Brändle, Unsplash

В настольной линейке видеокарт NVIDIA GeForce GTX 900 моделью с максимальным объёмом видеопамяти была 6-гиговая GTX 980 Ti, а субфлагман GTX 980 оснастили 4 ГБ, чего в 2014…2015 году было вполне достаточно. В семействе Maxvell 2 только GeForce GTX TITAN X предлагал 12 ГБ видеопамяти, но эта карта уже была ориентирована не только на игры, но и на профессиональное применение. Что удивительно, мобильная GTX 980M получила 8 ГБ и, судя по слухам, компания NVIDIA могла выпустить подобный вариант для настольных систем, существовали инженерные образцы, однако не свершилось. Тем не менее, модифицировать стандартную GTX 980 и путём перепайки чипов нарастить объём видеопамяти до 8 ГБ оказалось возможным, такую видеокарту на вторичном рынке нашёл YouTube блогер RandomGaminginHD, в современных играх она всё ещё смотрится достойно.

Тестировалась GeForce GTX 980 8 ГБ в разрешении 1080p. Видеокарта показала приемлемую частоту кадров даже в Cyberpunk 2077, около 56 FPS со средними текстурами, остальные настройки графики были низкими. В Marvel's Spider Man Remastered на средних настройках с TAA сглаживанием 62 FPS, в The Last of Us Part I на минималках 44 FPS, в Hogwarts Legacy на средних с TAA 52 FPS — с новинками карта ещё справляется.

Блогер сравнил 8- и 4-гиговые версии GeForce GTX 980, нужно отметить, что вариант на 4 ГБ был разогнан, когда 8-гиговая протестированная версия имеет эталонный дизайн и стандартные частоты. По средней частоте кадров значимых отличий нет, но дополнительный объём памяти даёт небольшое увеличение по редким событиям: до 12,5% по показателю 1% и до 35% по показателю 0,1%.