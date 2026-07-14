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TechRadar: бум ИИ сделал видеокарты дорогими, а DLSS, FSR и XeSS становятся обязательными для игр
Бум ИИ резко увеличил спрос на память и комплектующие, из‑за чего видеокарты дорожают, а их реальная производительность всё чаще компенсируется технологиями масштабирования. Зависимость от DLSS, FSR и XeSS может снизить планку оптимизации игр и незаметно менять их визуальный стиль.
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Рынок компьютерных компонентов оказался в замкнутом круге: взрывной рост ИИ-инфраструктуры подстегнул спрос на память, а разработчики игр всё чаще перекладывают задачу достижения комфортной производительности на алгоритмы искусственного интеллекта — технологии масштабирования DLSS, FSR и XeSS. По мнению TechRadar, это создаёт замкнутый цикл, в котором игроки вынуждены тратить всё больше денег на видеокарты, чья реальная эффективность всё больше зависит от работы алгоритмов искусственного интеллекта.

Согласно данным TechRadar, требования к системным ресурсам для современных игр AAA-класса изменились до неузнаваемости. Разработчики часто обещают стабильную частоту кадров от 30 до 60 при использовании технологий масштабирования. В официальных спецификациях может отсутствовать информация о производительности в нативном разрешении без применения DLSS, FSR или XeSS. В результате, чистая производительность видеокарты больше не является основным показателем качества изображения. Теперь важнее не «сколько кадров в секунду выдаёт видеокарта», а «насколько хорошо работает масштабирование».

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В публикации говорится, что подобная зависимость напрямую влияет на качество игр. Если целевая частота кадров изначально рассчитывается с учетом ИИ-масштабирования, у разработчиков пропадает мотивация оптимизировать проекты под нативное разрешение. Зачем тратить время и силы на оптимизацию движка, если недостающие кадры можно просто добавить с помощью алгоритма?

Отдельный повод для критики — влияние технологий на визуальную составляющую. В частности, TechRadar раскритиковал DLSS 5 за то, что алгоритм выходит за рамки простого повышения четкости изображения и агрессивно вмешивается в визуальную часть проектов: он самостоятельно изменяет освещение, искажает цветопередачу и может менять исходный художественный стиль игры.

В этом вопросе позиции ведущих производителей чипов разделились. NVIDIA делает ставку на глубокую интеграцию ИИ, который берёт на себя рендеринг целых элементов кадра, зачастую жертвуя авторским видением разработчиков ради субъективного ощущения «кинематографичности». Intel и AMD пока что придерживаются более консервативного подхода, улучшая точность масштабирования и стабильность генерации кадров. Хотя TechRadar признает, что актуальная технология AMD FSR 4 Redstone по общему качеству картинки все еще уступает конкуренту в лице DLSS 4.5, она остаётся более предсказуемой и бережной по отношению к оригинальной графике.

В то же время TechRadar отмечает, что технологии масштабирования действительно полезны, особенно для владельцев менее производительных видеокарт и портативных игровых систем. Они позволяют запускать современные проекты на устройствах, где в противном случае пришлось бы значительно снижать настройки. Однако, по мнению издания, масштабирование должно быть дополнительным инструментом, который незаметно расширяет возможности оборудования, а не заменяет реальную производительность или искажает первоначальный замысел разработчиков.

#dlss #fsr #xess #рост цен железа #кризис dram nand #оптимизация игр #techradar #бум ии
Источник: techradar.com
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