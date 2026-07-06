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Ampera представила первый в мире 3D-печатный ториевый реактор для питания дата-центров
Ampera показала полноразмерный модуль субкритического реактора на тории — технология для энергоёмких инфраструктур
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Компания Ampera, специализирующаяся на ядерных технологиях, представила полноразмерный модуль реактора, который, по заявлению производителя, является первым в мире субкритическим твердотельным заводским реактором на тории. Важная особенность разработки — модуль изготовлен с применением аддитивных технологий.

Источник изображения: стартап Ampera

Основная задача проекта — снабжение энергией энергозатратных объектов, в частности, центров обработки данных, которые используются для задач искусственного интеллекта. Мощность реактора составляет от 15 до 30 МВт, что позволяет обеспечить энергией средний дата-центр.

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Главным преимуществом данной технологии является её высокий уровень безопасности. Этот реактор относится к субкритическому типу: топливо в нём не может самостоятельно поддерживать цепную реакцию и требует внешнего источника нейтронов. Благодаря этому значительно снижается риск неконтролируемого развития реакции и расплавления активной зоны.

Ещё одна интересная особенность — это «твердотельная» конструкция, в которой нет движущихся частей. Такой подход значительно упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание установки. В качестве топлива планируется использовать торий, который более распространён в природе по сравнению с ураном и менее пригоден для создания ядерного оружия.

Активная зона реактора представляет собой монолитную сферу из карбида кремния, изготовленную на 3D-принтере. Сложная геометрия детали обеспечивает значительную площадь поверхности, что способствует эффективному теплообмену. По заявлению компании, активная зона может работать до 30 лет без необходимости замены топлива.

Этот модуль является частью «интегрированной энергетической архитектуры». Он может работать в сочетании с модулем утилизации отходящего тепла или с традиционной газовой турбиной.Система отличается гибкостью и простотой масштабирования благодаря тому, что она полностью готова к использованию и может быть транспортирована в стандартных контейнерах.

В настоящее время представлен только инженерный модуль. Запуск реактора и выработка электроэнергии пока не осуществлялись. В Ampera ожидают, что система генерации энергии на основе этого модуля станет доступна уже в 2027 году. Сами реакторные модули, с учётом сроков получения необходимых разрешений регулирующих органов, могут быть доступны примерно в 2030 году. Потенциальными заказчиками могут стать операторы дата-центров, а также военные и промышленные структуры.

#3d-печатный ториевый реактор #ampera #реактор для дата-центров #реактор на тории
Источник: tomshardware.com
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