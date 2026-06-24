Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Gamers Nexus разобрал Steam Machine и высоко оценил ее ремонтопригодность
Steam Machine собрана так, чтобы её было удобно ремонтировать — без клея, все кабели и винты промаркированы, а замена оперативной памяти и SSD не составляет труда
реклама

Автор популярного YouTube-канала Gamers Nexus предоставил детальный обзор внутреннего устройства Steam Machine от Valve. Он отметил, что устройство отличается высоким качеством сборки и продуманной конструкцией, которая облегчает ремонт и обслуживание.

Источник изображения: https://www.youtube.com/@GamersNexus

При анализе конструкции устройства сразу же обращает на себя внимание отсутствие клеевого слоя на ножках корпуса, что является характерной чертой для многих современных ноутбуков. Более того, в устройстве применяются винты с фиксацией. Да и вообще сам корпус, как заявляет автор видео, открывается без каких-либо затруднений, благодаря отсутствию клеевых соединений. По мнению эксперта, такое решение вызывает исключительно положительные эмоции и значительно упрощает доступ к внутренним компонентам.

реклама

В актуальных моделях Steam Machine применяется один модуль оперативной памяти DDR5, имеющий объём 16 гигабайт. Ранее, как сообщается, рассматривалась возможность применения двух модулей по 8 гигабайт, однако в конечном варианте от этой идеи решили отказаться. В результате оперативная память функционирует в одноканальном режиме, что потенциально может негативно сказаться на производительности в задачах, не предполагающих интенсивной работы графического процессора. Тем не менее, у пользователей остается возможность улучшить характеристики системы, добавив в неё ещё один модуль памяти объёмом 16 гигабайт.

Корпус устройства имеет компактные размеры и продуманную конструкцию. Особое значение придаётся системе охлаждения: мощный вентилятор с широкими лопастями создаёт высокое давление воздуха, обеспечивая эффективное охлаждение радиатора. Антенны Wi-Fi и Bluetooth встроены в корпус вентилятора, а рёбра радиатора расположены вертикально.

Процесс апгрейда Steam Machine максимально упрощён. Чтобы получить доступ к твердотельному накопителю, достаточно лишь открутить несколько крепёжных элементов на нижней панели. Чтобы получить доступ к памяти, нужно лишь снять основной радиатор, при этом нет необходимости демонтировать материнскую плату полностью. 

Все кабели в устройстве подписаны и имеют маркировку, которая указывает на направление, а крепёжные элементы — кодировку, соответствующую усилию затяжки. Однако есть и небольшой нюанс: некоторые шлейфы приклеены к блоку питания, что несколько усложняет процесс полной разборки устройства.

Согласно данным, представленным Gamers Nexus, Steam Machine — это устройство, которое отличается высоким качеством сборки и продуманностью конструкции с точки зрения ремонта. По-видимому, компания Valve учла прошлый опыт, полученный в процессе разработки Steam Controller, в том числе и негативный. Однако возможности для модернизации устройства ограничены: пользователи могут лишь заменить оперативную память и накопитель.

#steam machine #gamers nexus #steam machine апгрейд #steam machine разборка #steam machine характеристики #steam machine что внутри
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Niva Legend выйдет в четырёх комплектациях с новым 1,8-литровым двигателем
Потопленный японский корабль «Хофуку Мару» времен Второй мировой найден у берегов Филиппин
На китайском руднике создали 140-тонный карьерный самосвал с самой большой в мире сменной батареей
Двигатели ПД-8 и ПД-14 проходят доводку: от высокотемпературных тестов до снижения стоимости
Эксперты сравнили fps и качество между FSR 4.1.1 и предыдущими версиями на видеокартах RX 7000
Российский инженер запатентовал настольный токарный станок с пониженным уровнем вибраций
Китайская натрий-ионная батарея сравнялась по качеству с литий-ионной от Tesla
Эксперт сравнил производительность RX 9060 XT на PCIe 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Китайская COMAC приступила к наземным испытаниям укороченной версии самолёта C919
Инсайдер показал смарт-часы Samsung Galaxy Watch Ultra 2 с угловатым дизайном
Эксперт протестировал Steam Machine в популярных играх и сравнил fps с целым рядом видеокарт
Эксперт сравнил Radeon RX 580 и GeForce GTX 1650 в ряде популярных игр
Серийный выпуск внедорожника Sollers S9 стартует в России в сентябре
SK Hynix стала самой дорогой компанией Южной Кореи с капитализацией $1,35 трлн
Рекомендованная цена ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 OC Edition 20 в Европе составляет 5799 €
Phosgo представила первый в мире электровелосипед со встроенными в колеса солнечными панелями
Авиаконструктор призвал возобновить серийное производство региональных самолётов Ан-3 и Ан-38
ОРК: Россия полностью восстановит оловянную промышленность в 2029 году
Энтузиаст протестировал RX 6700 XT в паре с Ryzen 7 5800X в ряде современных игр
У «Суперджета» Red Wings оторвался капот двигателя прямо в воздухе

Популярные статьи

Сборка игрового ПК за 40 000 рублей в 2026 году
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Гайд: запускаем GTA VI в 60 FPS на любой PlayStation 5 – секреты консольного гейминга
Обзор монитора Smart M9 M90SF с Vision AI от Samsung
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter