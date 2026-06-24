Steam Machine собрана так, чтобы её было удобно ремонтировать — без клея, все кабели и винты промаркированы, а замена оперативной памяти и SSD не составляет труда

Автор популярного YouTube-канала Gamers Nexus предоставил детальный обзор внутреннего устройства Steam Machine от Valve. Он отметил, что устройство отличается высоким качеством сборки и продуманной конструкцией, которая облегчает ремонт и обслуживание.

Источник изображения: https://www.youtube.com/@GamersNexus

При анализе конструкции устройства сразу же обращает на себя внимание отсутствие клеевого слоя на ножках корпуса, что является характерной чертой для многих современных ноутбуков. Более того, в устройстве применяются винты с фиксацией. Да и вообще сам корпус, как заявляет автор видео, открывается без каких-либо затруднений, благодаря отсутствию клеевых соединений. По мнению эксперта, такое решение вызывает исключительно положительные эмоции и значительно упрощает доступ к внутренним компонентам.

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В актуальных моделях Steam Machine применяется один модуль оперативной памяти DDR5, имеющий объём 16 гигабайт. Ранее, как сообщается, рассматривалась возможность применения двух модулей по 8 гигабайт, однако в конечном варианте от этой идеи решили отказаться. В результате оперативная память функционирует в одноканальном режиме, что потенциально может негативно сказаться на производительности в задачах, не предполагающих интенсивной работы графического процессора. Тем не менее, у пользователей остается возможность улучшить характеристики системы, добавив в неё ещё один модуль памяти объёмом 16 гигабайт.

Корпус устройства имеет компактные размеры и продуманную конструкцию. Особое значение придаётся системе охлаждения: мощный вентилятор с широкими лопастями создаёт высокое давление воздуха, обеспечивая эффективное охлаждение радиатора. Антенны Wi-Fi и Bluetooth встроены в корпус вентилятора, а рёбра радиатора расположены вертикально.

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Все кабели в устройстве подписаны и имеют маркировку, которая указывает на направление, а крепёжные элементы — кодировку, соответствующую усилию затяжки. Однако есть и небольшой нюанс: некоторые шлейфы приклеены к блоку питания, что несколько усложняет процесс полной разборки устройства.

Согласно данным, представленным Gamers Nexus, Steam Machine — это устройство, которое отличается высоким качеством сборки и продуманностью конструкции с точки зрения ремонта. По-видимому, компания Valve учла прошлый опыт, полученный в процессе разработки Steam Controller, в том числе и негативный. Однако возможности для модернизации устройства ограничены: пользователи могут лишь заменить оперативную память и накопитель.