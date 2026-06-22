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GeForce против Radeon - NVIDIA укрепляет позиции на рынке видеокарт, а AMD теряет популярность
Эксперты Hardware Unboxed зафиксировали рост популярности GeForce и спад спроса на Radeon
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Команда популярного YouTube-канала Hardware Unboxed провела детальный анализ ситуации на рынке видеокарт. Результаты этой аналитической работы оказались неутешительными для компании AMD. Эксперты пришли к выводу, что позиции «красной команды» ослабевают, в то время как NVIDIA, напротив, укрепляет свои позиции в ключевых сегментах и на различных континентах.

Анализ данных о продажах на ведущих торговых площадках позволяет сделать вывод о том, что продукция NVIDIA пользуется всё большим спросом среди покупателей. В Австралии шесть моделей GeForce RTX 5070 Ti вошли в топ-50 самых продаваемых товаров на Amazon, что свидетельствует о высоком интересе к этой серии.

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В США лидером продаж стала модель GIGABYTE Gaming OC 9070 XT. Это может указывать на наличие лояльной аудитории. Однако сразу за ней в рейтинге расположились модели NVIDIA: GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060. В десятку самых популярных товаров также вошла флагманская модель RTX 5080. Замыкает топ-10 Radeon 9060 XT. В Германии лидером продаж стала видеокарта ASUS Prime RTX 5070 Ti. Интересно, что её стоимость на 41% выше, чем у модели Radeon 9070 XT, занявшей четвёртое место.

Следует подчеркнуть, что прежде флагманские графические процессоры от AMD значительно опережали своих конкурентов, однако текущая тенденция свидетельствует о радикальном изменении положения вещей.

Специалисты выделяют ряд ключевых факторов, которые оказали негативное воздействие на репутацию и продажи видеокарт Radeon. В частности, решение AMD прекратить поддержку драйверов для устаревших моделей вызвало недовольство среди пользователей.

Кроме того, после успешного внедрения архитектуры RDNA 4 компания не представила значимых инноваций, в то время как конкуренция на рынке усилилась. В то же время NVIDIA продолжает активно развивать свои уникальные технологии.

Технологии DLSS (сглаживание с помощью искусственного интеллекта) и Frame Generation (генерация кадров) стали настолько эффективными, что привлекают поклонников GeForce, несмотря на высокие цены на видеокарты.

Хотя некоторые любители всё ещё считают Radeon оптимальным выбором по соотношению цены и производительности в определённых категориях, большинство пользователей отдают предпочтение GeForce. Это связано как с технологическим превосходством, так и с более широкой экосистемой.

#hardware unboxed #рейтинг видеокарт #nvidia и amd #geforce против radeon
Источник: youtube.com
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