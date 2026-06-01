В том числе это относится к системам здравоохранения, порталу «Госуслуги» и платёжным сервисам. Отчёт о проделанной работе должен быть предоставлен до 1 июля.

Глава государства Владимир Путин издал указ, цель которого — гарантировать непрерывный и стабильный доступ населения к интернету. В этом документе особое место отведено обеспечению бесперебойной работы критически важных цифровых сервисов в условиях возможных ограничений.

В соответствии с распоряжением, которое было опубликовано на официальном сайте администрации президента, правительство Российской Федерации совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) обязано обеспечить бесперебойную работу систем, которые имеют ключевое значение для граждан.

реклама

В перечень приоритетных сервисов вошли: портал государственных услуг, системы здравоохранения (включая электронные медицинские карты и возможность записи к врачу), а также финансовая инфраструктура, включающая платёжные системы и онлайн-сервисы банков. Данные ресурсы должны быть доступны для жителей России, даже если будут введены какие-либо ограничения — внешние или внутренние.

За успешное выполнение этого поручения ответственны Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. В срок до 1 июля они обязаны представить главе государства отчёт о проделанной работе и принятых мерах.