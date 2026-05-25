link1pc
Энтузиасты разогнали самодельный дрон до 733 км/ч и установили неофициальный мировой рекорд
В то время как современные пассажирские самолёты обычно летают со скоростью около 885 километров в час, дроны уже сейчас могут составить им достойную конкуренцию
В мире современных технологий соперничество между транспортными средствами неизменно приводит к новым достижениям. Вот и на этот раз инженер Бенджамин Биггс решил превзойти свой январский рекорд и ещё больше увеличить максимальную скорость своего дрона.

Чтобы повысить скорость, Биггс полностью изменил конструкцию пропеллеров. Он увеличил расстояние между лопастями, заменил материал на углеродное волокно и придал лопастям зубчатую форму. По мнению инженера, новая форма пропеллеров позволяет более эффективно направлять поток воздуха, что существенно увеличивает тягу и, следовательно, скорость аппарата.

Испытания дрона проводились в достаточно сложных условиях. Во время первого тестового полёта беспилотный летательный аппарат потерял связь из-за обрыва видеосигнала, однако в ходе второго полета аппарат продемонстрировал впечатляющие результаты: скорость по ветру составила 730 км/ч, а против ветра — 640 км/ч.

Из-за сильного ветра пилот был вынужден поддерживать максимальную мощность в течение длительного времени, что привело к аварийной посадке. Аккумуляторы почти полностью разрядились, а корпус дрона начал дымиться.

В процессе полёта вес дрона составлял два килограмма, а его энергопотребление достигало 19,1 киловатт при силе тока в 449 ампер. Бен Биггс планирует официально зафиксировать этот рекорд в Книге рекордов Гиннесса, тем самым подтвердив, что его дрон является самым быстрым в мире.

#энтузиасты #рекорд скорости #самодельный дрон #скорость дрона
Источник: tomshardware.com
