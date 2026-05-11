link1pc
Первый в России частный космодром планируют построить в Приморском крае в 2026 году
Космодром «Приморский», принадлежащий российской частной компании Space Energy, позволит осуществлять запуски до полусотни легких ракет в год

Занимающаяся космическими проектами в России компания Space Energy заявила о своих намерениях построить первый в стране частный космодром под названием «Приморский». Расположен он будет, как не трудно догадаться, в Приморском крае.

Запуск строительных работ запланирован на текущий год. На территории космодрома будут осуществляться старты небольших ракет-носителей и суборбитальные полёты, которые станут площадкой для научных и технологических исследований. Ожидается, что космодром сможет осуществлять до полсотни запусков ежегодно.

Источник изображения: Space Energy

Выбор места для строительства космодрома был сделан с учётом ряда важных факторов, связанных с баллистикой. Благодаря расположению космодрома в Приморском крае, запуск космических аппаратов на солнечно-синхронные и полярные орбиты приобретает более высокую степень эффективности. Кроме того, ступени ракет, которые не сгорели в атмосфере, безопасно падают в воду. Все это значительно расширяет возможности для проведения космических миссий и делает запуски более безопасными.

Строительство космодрома будет осуществляться по модульному принципу с использованием компактной архитектуры. Как сообщается, это позволит значительно сократить как капитальные, так и операционные расходы. Такой подход обеспечивает гибкость в планировании и ускоряет процесс ввода объектов в эксплуатацию.

В Space Energy обращают внимание на то, что космическая сфера активно развивается: вместо редких запусков крупных ракет всё чаще используются более компактные носители. В отличие от государственных, частные космодромы изначально проектируются с учётом таких характеристик, как адаптивность, быстрота и снижение затрат.

Как сообщается, новый объект станет дополнением к уже существующей государственной космической инфраструктуре. Это позволит перераспределить нагрузку на существующие объекты и будет способствовать развитию коммерческих космических услуг в России.

С площадки космодрома «Приморский» компания намерена запустить ракету-носитель «Орбита», разработанную своими силами. Эта ракета лёгкого класса обладает достаточной мощностью для того, чтобы успешно доставить на низкую околоземную орбиту до 250 килограммов полезного груза, а на солнечно-синхронную орбиту — до 150 килограммов.

Если проект будет успешно реализован, первый запуск может состояться уже в 2026 году, хотя ранее планировалось провести его в 2027 году.

#космическая отрасль #космическая индустрия #космические новости #космодромы #space energy #космодром «приморский»
Источник: spaceenergy.su
