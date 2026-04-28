link1pc
В России количество загрузок VPN-приложений возросло в 14 раз за год
В марте 2026 года россияне загрузили приложения для обхода блокировок из Google Play 9,2 миллиона раз

В марте 2026 года было зафиксировано 9,2 миллиона загрузок VPN-приложений из пяти наиболее востребованных сервисов в магазине Google Play. Это в 14 раз превышает показатели предыдущего года. В течение двенадцати месяцев, с марта 2025 по март 2026, российские пользователи совершили 35,7 миллионов загрузок этих приложений. Эти данные были получены из отчёта Digital Budget, который основан на информации, предоставленной Similarweb.

Наивысшая активность пользователей в отношении VPN-сервисов была отмечена в первом квартале текущего года. Так, за первый квартал было зафиксировано 21,27 миллиона загрузок. При этом в марте каждое из пяти наиболее популярных приложений было скачано не менее 2,5 миллионов раз.

Согласно данным Sensor Tower, по состоянию на конец 2025 года количество активных пользователей пяти наиболее популярных VPN-сервисов в России составило 7,3 миллиона человек. В то же время, согласно информации от Apple Censorship, к апрелю текущего года 116 программ, которые предоставляют услуги VPN, оказались недоступны в российском App Store. В марте Роскомнадзор инициировал удаление более 20 подобных сервисов, что привело к их исчезновению из магазина приложений.

Стоит также напомнить, что с начала 2026 года Роскомнадзор предпринял ряд мер, нацеленных на ограничение доступа к 439 сервисам, которые использовались для обхода блокировок. Если учесть, что ещё в октябре прошлого года ведомство уже ограничило доступ к 258 подобным сервисам, то можно сделать очевидный вывод: всего за три месяца их количество увеличилось на 70%. В декабре 2025 года регулятор расширил список блокируемых протоколов, включив в него SOCKS5, VLESS и L2TP.

В марте Минцифры РФ рассматривало возможность внесения изменений в деятельность компаний, специализирующихся на информационных технологиях и зарегистрированных в специальном реестре. В частности, рассматривалась возможность исключения из реестра и «белого списка» сайтов, доступных при ограничении доступа к интернету, платформ, не ограничивающих доступ к своим услугам через виртуальные частные сети (VPN).

#google play #vpn в россии #vpn сервисы #впн при #приложения для обхода блокировок
Источник: kommersant.ru
