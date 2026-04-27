Правительство РФ внесло изменения в законопроект, регулирующий использование искусственного интеллекта

Российские власти опубликовали обновлённую версию законопроекта «Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта». Основные корректировки направлены на предоставление более широких возможностей для разработчиков и облегчение требований к созданию и внедрению решений на основе ИИ в стране.

Так, в обновлённой версии законопроекта более не предусматривается каких-либо ограничений относительно источников данных, используемых для обучения моделей. Такое изменение позволит компаниям использовать любые доступные сведения, что, как считают специалисты, будет способствовать более быстрому развитию отечественных технологий и сделает российские продукты более конкурентоспособными на мировом рынке.

Из документа было также исключено требование, предписывавшее создание суверенных моделей искусственного интеллекта исключительно гражданами РФ. Отныне для разработки проекта достаточно, чтобы его осуществляло юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, при этом модель проекта должна соответствовать законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Помимо этого, сервисы, которые насчитывают более 500 тысяч пользователей, теперь освобождены от необходимости регистрироваться в качестве организаторов распространения информации (ОРИ). Это снимает с компаний обязанность устанавливать системы, позволяющие спецслужбам получать доступ к данным пользователей и их переписке.

В законопроекте также были пересмотрены вопросы, связанные с ответственностью. Вместо того чтобы распределять ответственность между всеми участниками рынка, как это предполагалось ранее, законопроект теперь опирается на уже существующие нормы законодательства. Это должно упростить применение закона на практике и снизить административную нагрузку на бизнес.

Проект закона, который был опубликован 18 марта, устанавливает правовые нормы, регулирующие использование ИИ в РФ. В документе прописаны меры административной и уголовной ответственности за некорректное применение ИИ, а также порядок возмещения ущерба и информирования потребителей о применении искусственного интеллекта при продаже товаров и услуг.