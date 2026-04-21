Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Tom’s Hardware назвали лучшие игровые процессоры в 2026 году
Компания AMD сохраняет лидирующие позиции в сегменте мощных процессоров для игр

Редакция Tom’s Hardware подготовила свежий рейтинг лучших игровых процессоров на 2026 год. В текущем году пальму первенства в рейтинге завоевал Ryzen 7 9800X3D от компании AMD. Так, по мнению экспертов, данная модель обеспечивает идеальное сочетание высокой производительности в играх и привлекательной цены, благодаря чему и становится оптимальным выбором для большинства любителей игр.

Согласно данным проведённого Tom’s Hardware тестирования, процессор Ryzen 7 9800X3D превосходит флагманские модели процессоров Intel Core i9-14900K и Core Ultra 9 285K на 30% и 35% соответственно. Кроме того, в обзоре отмечается, что хотя Ryzen 7 9850X3D показывает немного более высокие результаты в тестах, но разница в производительности составляет в среднем всего 3,3%. При этом цена Ryzen 7 9850X3D выше уже примерно на 6%. Исходя из всего этого, редакция портала рекомендует именно Ryzen 7 9800X3D как лучший универсальный процессор для игр.

В рейтинге самых мощных процессоров без учёта их стоимости лидирует Ryzen 9 9950X3D2. Данный процессор предназначен для пользователей, которым требуется не только высокая производительность в играх, но и эффективная работа с требовательными приложениями, такими как стриминг, монтаж и работа с тяжёлыми программами.

В среднебюджетном сегменте нашлось место для двух моделей от компании Intel: Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus. Последний получил признание как оптимальный процессор среднего уровня для геймеров в ценовой категории от 200 до 300 долларов. Core Ultra 7 270K Plus же, в свою очередь, может стать хорошей заменой для AMD Ryzen 7 9700X.

В рамках бюджетного сегмента Tom's Hardware рекомендует обратить внимание на процессор Ryzen 5 7600X. А для тех, кто ищет доступный вариант для модернизации старых систем, идеальным выбором станет Ryzen 5 5600.

Среди процессоров со встроенной графикой на первый план выходит Ryzen 5 8600G. Однако в случае, когда пользователю нужен более доступный вариант, стоит обратить внимание на Ryzen 5 5600G.

В новом рейтинге Tom’s Hardware можно заметить, что компания AMD продолжает удерживать лидерство в категории высокопроизводительных игровых процессоров. Ничего удивительного — мы неоднократно видели подобные результаты в рейтингах процессоров от других ресурсов. Однако после выпуска Arrow Lake Refresh компания Intel укрепила свои позиции в среднем ценовом сегменте, предлагая конкурентоспособные решения, которые могут заинтересовать более широкий круг пользователей.

#рейтинг процессоров #сравнение процессоров #тест процессора #топ процессоров #процессор для игр #tom’s hardware #лучшие процессоры
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter