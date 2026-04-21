Компания AMD сохраняет лидирующие позиции в сегменте мощных процессоров для игр

Редакция Tom’s Hardware подготовила свежий рейтинг лучших игровых процессоров на 2026 год. В текущем году пальму первенства в рейтинге завоевал Ryzen 7 9800X3D от компании AMD. Так, по мнению экспертов, данная модель обеспечивает идеальное сочетание высокой производительности в играх и привлекательной цены, благодаря чему и становится оптимальным выбором для большинства любителей игр.

Согласно данным проведённого Tom’s Hardware тестирования, процессор Ryzen 7 9800X3D превосходит флагманские модели процессоров Intel Core i9-14900K и Core Ultra 9 285K на 30% и 35% соответственно. Кроме того, в обзоре отмечается, что хотя Ryzen 7 9850X3D показывает немного более высокие результаты в тестах, но разница в производительности составляет в среднем всего 3,3%. При этом цена Ryzen 7 9850X3D выше уже примерно на 6%. Исходя из всего этого, редакция портала рекомендует именно Ryzen 7 9800X3D как лучший универсальный процессор для игр.

В рейтинге самых мощных процессоров без учёта их стоимости лидирует Ryzen 9 9950X3D2. Данный процессор предназначен для пользователей, которым требуется не только высокая производительность в играх, но и эффективная работа с требовательными приложениями, такими как стриминг, монтаж и работа с тяжёлыми программами.

В среднебюджетном сегменте нашлось место для двух моделей от компании Intel: Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus. Последний получил признание как оптимальный процессор среднего уровня для геймеров в ценовой категории от 200 до 300 долларов. Core Ultra 7 270K Plus же, в свою очередь, может стать хорошей заменой для AMD Ryzen 7 9700X.

В рамках бюджетного сегмента Tom's Hardware рекомендует обратить внимание на процессор Ryzen 5 7600X. А для тех, кто ищет доступный вариант для модернизации старых систем, идеальным выбором станет Ryzen 5 5600.

Среди процессоров со встроенной графикой на первый план выходит Ryzen 5 8600G. Однако в случае, когда пользователю нужен более доступный вариант, стоит обратить внимание на Ryzen 5 5600G.

В новом рейтинге Tom’s Hardware можно заметить, что компания AMD продолжает удерживать лидерство в категории высокопроизводительных игровых процессоров. Ничего удивительного — мы неоднократно видели подобные результаты в рейтингах процессоров от других ресурсов. Однако после выпуска Arrow Lake Refresh компания Intel укрепила свои позиции в среднем ценовом сегменте, предлагая конкурентоспособные решения, которые могут заинтересовать более широкий круг пользователей.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424