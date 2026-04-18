link1pc
Plaion анонсировала переиздание ретро-приставки Neo Geo AES из 1990-х
В обновлённой версии ретро-приставки предусмотрены поддержка оригинальных картриджей и работа с ЭЛТ-телевизорами

Культовая игровая приставка Neo Geo AES, которая стала символом эпохи аркадных автоматов, возвращается на рынок в новом исполнении от Plaion под названием NEOGEO AES+. В новой версии сохранены все особенности оригинальной приставки: игры по-прежнему загружаются с картриджей. Но теперь у игроков есть доступ к современным технологиям. NEOGEO AES+ поддерживает HDMI с низкой задержкой и разрешением 1080p. Также есть оригинальный AV-выход для ЭЛТ-телевизоров. Встроенные DIP-переключатели позволяют настроить приставку под свои нужды. Кроме того, NEOGEO AES+ совместим как с новыми играми, так и с оригинальными.

Оригинальная Neo Geo AES, выпущенная в Японии в 1990 году, стала домашним аналогом аркадных автоматов SNK. В отличие от своих конкурентов, эта консоль предлагала игры, максимально похожие на аркадные версии, что сделало её особенно популярной среди любителей файтингов и аркадных развлечений.

Однако высокая цена — 399 долларов за базовую комплектацию — не способствовала массовому распространению Neo Geo AES. Тем не менее, благодаря безупречному качеству игр и уникальной концепции «домашнего аркадного автомата», она смогла завоевать культовый статус.

Новая модель NEOGEO AES+ — это не просто эмулятор классических игр. Как утверждает разработчик, её аппаратная часть основана на переработанных микросхемах ASIC, что обеспечивает максимально точное воспроизведение оригинальной системы. Консоль отличается высокой энергоэффективностью, поддерживает HDMI и может подключаться к старым телевизорам через AV-выход.

В США и Европе стоимость базовой версии NEOGEO AES+ составляет 249,99 долларов и 199,99 евро соответственно. Цена на отдельные игровые картриджи в США — 89,99 долларов, а в Европе — 79,99 евро.

В честь 35-летия консоли также было выпущено специальное издание. В Европе его можно приобрести по цене 299,99 евро. В набор входят: сама приставка, проводной геймпад NEOGEO AES+ Arcade Stick, а также игровой картридж Metal Slug и карта памяти белого цвета.


Также можно будет приобрести издание Ultimate Edition по цене €899,99. В набор входят один проводной и два беспроводных контроллера, карта памяти и десять игровых картриджей.

В США цена на приставку в юбилейном издании, приуроченном к 35-летию, составляет $349,99, а Ultimate Edition можно приобрести за $999,99.

Приобрести консоль NEOGEO AES+ можно уже сейчас, оформив предзаказ. А с 12 ноября она поступит в продажу.

#ретро игры #ретро гейминг #ретро консоли #ретро-консоль #neogeo aes+ #ретро техника #neo geo aes #plaio
Источник: videocardz.com
