Роскомнадзор не справляется с блокировками из-за высокой нагрузки на оборудование для фильтрации трафика

Оборудование Роскомнадзора для фильтрации интернет-трафика стало регулярно давать сбои в работе, сообщает Forbes. Из-за перегрузок устройства не всегда могут справиться с обработкой всего объема поступающего трафика, и в результате пользователи получают доступ к ранее запрещенным ресурсам.

Речь идёт о специализированных системах глубокой фильтрации (так называемые ТСПУ), которые используются операторами связи для реализации запретов и ограничений, наложенных государственными органами. Время от времени эти системы переходят в режим пропуска сетевого трафика без дополнительной проверки, временно позволяя россиянам получать доступ к сервисам, которые были закрыты по решению суда или постановлению надзорных органов.

По информации собеседников Forbes, были зафиксированы случаи, когда становились доступны такие сервисы, как WhatsApp*, а у некоторых мобильных операторов — кратковременная разблокировка видеохостинга YouTube.

Эксперты полагают, что причиной проблем стало увеличение нагрузки на сети. Количество правил фильтрации и объём проверяемого трафика существенно возросли, и это создало трудности для оборудования, которое должно одновременно анализировать сотни миллионов пакетов данных.

Кроме того, дополнительное давление на систему оказало ограничение скорости обмена сообщениями в мессенджере Telegram. Массовое использование пользователями VPN-сервисов и прокси-серверов резко увеличило количество запросов, затрудняя работу механизмов анализа.