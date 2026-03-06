Размещение рекламы в Telegram противоречит законодательству, поскольку к мессенджеру применяются меры по ограничению доступа

Федеральная антимонопольная служба выступила с заявлением, согласно которому реклама, размещаемая в Telegram, противоречит действующему законодательству Российской Федерации. По мнению ведомства, такие интеграционные мероприятия нарушают нормы закона, поскольку связаны с мерами ограничения доступа к данному ресурсу.

По словам представителей ФАС, ответственность за подобные нарушения несет не только сам рекламодатель, но также распространители рекламной продукции. Ведомство рекомендовало субъектам рынка провести тщательную проверку своего контента на платформах, в отношении которых были приняты меры по ограничению доступа.

Тем временем Ассоциация блогеров и агентств (АБА) выразила свое несогласие с позицией ФАС, сообщив в своем канале Telegram, что официально запрет на рекламу в данном сервисе пока не введен. Представители АБА обратили внимание на регистрацию каналов в Роскомнадзоре, где владельцам разрешено размещение рекламных сообщений на основании запросов клиентов, при этом конкретных дел в рамках нарушений рекламного законодательства в отношении Telegram в реестре ФАС нет.