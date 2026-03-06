Перевозчики считают, что действующие тарифы являются справедливыми, а государственное вмешательство в процесс ценообразования неприемлемо

Министерство транспорта России совместно с Федеральной антимонопольной службой приступили к изучению возможности установить предельную величину повышающего коэффициента к базовой стоимости поездок на такси во время неблагоприятных погодных условий и чрезвычайных ситуаций. Инициатива возникла после обращения главы комитета Государственной Думы по труду Ярослава Нилова, предложившего законодательно ограничить рост тарифов.

Минтранс отправил соответствующий запрос в ФАС, отметив необходимость оценки ситуации на рынке услуг перевозок. Согласно представленным ФАС данным, рынок агрегаторов такси преимущественно контролируется оператором «Яндекс Такси», включая сервисы Яндекс Go, Uber и «Везёт».

При расчете тарифа используется специальный повышающий коэффициент, увеличивающий стандартную цену поездки в зависимости от загруженности сети и уровня спроса. По информации ведомства, в отдельных регионах страны этот показатель иногда превышает трехкратное значение базовой ставки, значительно удорожая поездку.

ФАС признает, что используемый механизм необходим для поддержания баланса между спросом и предложением на рынке транспортных услуг, однако подчеркивает чрезмерность применяемых значений. Регулирование размеров такого коэффициента могло бы способствовать защите прав потребителей и созданию прозрачных правил ценообразования.

Ведомства пришли к согласию относительно важности детального обсуждения возможных мер законодательного регулирования и готовы приступить к совместной работе над соответствующими поправками на площадке профильного комитета Госдумы по транспорту.