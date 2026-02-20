Также есть предположение, что NVIDIA планирует выпустить видеокарты RTX 5090 Ti и серию SUPER, чтобы продлить жизненный цикл графических процессоров на основе 4-нм архитектуры Blackwell и не использовать 3-нм технологии для игровых видеокарт.

Известный инсайдер под псевдонимом Moore's Law is Dead поделился информацией о том, что в 2028 году на рынке может появиться новый графический процессор GeForce RTX 6090 от NVIDIA. По его словам, данный GPU будет изготовлен с использованием новейшего технологического процесса Intel 14A, минуя технологии от тайваньского производителя чипов TSMC.

Согласно заявлению MLID, причиной такого решения являются проблемы NVIDIA с доступностью производительных мощностей TSMC, особенно учитывая растущую потребность в высокопроизводительных ИИ-чипах. Как сообщается, ограниченные возможности производства привели к сокращению выпуска игровых карт серии RTX 50, поскольку большинство ресурсов направлено на производство ИИ-решений.

Таким образом, предполагается, что следующим этапом развития продуктов станет запуск промежуточных моделей вроде RTX 5090 Ti и линейки SUPER, продливших жизнь нынешнему поколению архитектуры Blackwell и использующих имеющиеся производственные мощности. Следующее же поколение геймерских решений начнётся с карты уровня RTX 6090, построенной на технологии Intel 14A.

Хотя данная информация пока является лишь предположением, подобная стратегия выглядит экономически обоснованной. NVIDIA предпочитает резервировать самые продвинутые технологические процессы для нужд быстро развивающегося сектора ИИ и оставляет доступные, пусть и менее прогрессивные, процессы для потребительской игровой продукции.

Стоит отметить, что официально ни NVIDIA, ни Intel пока не подтвердили данную информацию.