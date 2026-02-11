В России планируют запустить единую государственную базу IMEI и привязку сим-карт к определенному мобильному устройству

Государственная Дума Российской Федерации приняла в первом чтении пакет поправок к федеральному закону «О связи». Нововведения направлены на повышение уровня информационной безопасности и защиту граждан от киберпреступников путем введения обязательной регистрации уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI) и привязки SIM-карт непосредственно к устройствам.

Законопроект предусматривает формирование централизованной базы данных всех используемых в России мобильных телефонов и планшетов по уникальному номеру IMEI (International Mobile Equipment Identity). Это позволит отслеживать происхождение каждого устройства и оперативно выявлять нелегальное оборудование.

Поправки вводят обязательное связывание каждой SIM-карты с конкретным устройством посредством его IMEI. Такая мера значительно усложняет преступникам процесс использования краденых или незаконно зарегистрированных сим-карт в специальных устройствах («SIM-боксах»), предназначенных для массовой рассылки сообщений и совершения мошеннических операций.

Согласно новым правилам, операторы мобильной связи обязаны прекращать обслуживание абонентов, чьи SIM-карты не соответствуют зарегистрированному IMEI. Эта мера направлена против использования «серых» устройств, ввезенных неофициально, а также предотвращает случаи мошенничества с использованием чужих телефонных номеров.

Особенностью инициативы является предусмотренная возможность дистанционной блокировки мобильного телефона владельцем в случае его утраты или хищения. Гражданин сможет обратиться к своему оператору связи с просьбой деактивации устройства по индивидуальному коду IMEI, предотвращая несанкционированное использование аппарата третьими лицами.

Планируется, что закон успешно пройдет последующие чтения и получит подпись президента России. Его официальное введение намечено на 1 сентября 2026 года.