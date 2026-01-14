Точная дата выхода сериала пока не известна, но создатели обещают, что в нём будут сохранены напряжённая атмосфера и неожиданные повороты, которые так характерны для работ Хвана

Автор нашумевшего сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хёк объявил о работе над своим следующим проектом — сериалом The Dealer. Новая работа режиссёра погрузит зрителей в тёмный мир криминала и азартных игр.

Сюжет сосредоточится вокруг персонажа Генхва, бывшей сотрудницы казино, жизнь которой перевернулась после того, как она столкнулась с мошенничеством в сфере недвижимости, которое разрушило её свадьбу. Чтобы восстановить справедливость и снова обрести контроль над своей судьбой, Генхва вынуждена вернуться в опасные круги мира азарта.

В главных ролях сериала снимутся талантливые актёры корейского кино: Чон Со-мин, известная зрителям по фильму «Алхимия душ»; Рю Гён-су, который сыграл главную роль в фильме «Признание»; и Ли Су-хёк, запомнившийся благодаря участию в сериале «Игрок».

Данный проект обещает держать зрителя в напряжении благодаря фирменному стилю Хвана Дон-хёка, известному своими неожиданными поворотами сюжета и глубокими психологическими линиями персонажей. Хотя точная дата премьеры пока не известна, фанаты уже ожидают нового шедевра от автора легендарной «Игры в кальмара».