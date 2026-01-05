Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc_bl0g
Tom's Hardware составили рейтинг лучших игровых видеокарт в начале 2026 года
В связи с отсутствием прогнозов о снижении цен в ближайшее время, возможно, сейчас наиболее благоприятный момент для приобретения новой видеокарты

Согласно последним данным Tom's Hardware, на рынке видеокарт снова наблюдается напряжённая конкуренция между тремя ведущими компаниями: AMD, NVIDIA и Intel. Цены на видеокарты остаются высокими, и эксперты не ожидают их снижения в ближайшее время. Это означает, что сейчас все ещё самое подходящее время для обновления игрового компьютера.

Универсальность и доступность

Наиболее сбалансированной видеокартой по соотношению цена-качество оказалась AMD Radeon RX 9070 XT. Эта модель может предложить производительность, сравнимую с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, но по гораздо более привлекательной цене. Одним из главных преимуществ является поддержка новейших технологий улучшения качества изображения, таких как FSR4.

Средний класс

Наиболее привлекательной в среднем сегменте была признана видеокарта AMD Radeon RX 9070. По результатам тестов она продемонстрировала производительность, сопоставимую с конкурентным решением от NVIDIA — GeForce RTX 5070, однако имеет важное преимущество: увеличенный объём видеопамяти. Для геймеров, которые играют на высоких разрешениях, этот дополнительный объём VRAM может стать решающим фактором при выборе видеокарты.

Лучшая премиум-карта

В премиальном сегменте лидирует высокопроизводительная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Несмотря на впечатляющую мощность и использование передовых графических решений, её стоимость заметно выше, чем у конкурентов.

Массовый сегмент

В массовом сегменте лучшей оказалась видеокарта NVIDIA RTX 5060 Ti 16G. Благодаря увеличенному объёму видеопамяти (16 ГБ) эта модель обеспечивает высокое быстродействие даже в самых сложных игровых условиях. Кроме того, она поддерживает новые версии технологии масштабирования изображений — DLSS 4.

Тем не менее, достойной альтернативой может стать видеокарта Radeon RX 9060 XT от AMD. Хотя она и уступает по некоторым параметрам, но уверенно справляется с современными играми на средних настройках графики и отлично работает с технологией масштабирования FSR4.

Бюджетный вариант

Для пользователей с ограниченным бюджетом отличным выбором станет видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060. Её производительности достаточно для комфортного гейминга в большинстве современных проектов, хотя для требовательных игр с максимальными настройками 8 ГБ видеопамяти может быть уже недостаточно.

Самый доступный вариант представлен картой Intel ARC B570. Она выделяется доступной ценой, отличным балансом производительности и энергопотребления, а также поддержкой современного масштабирования изображения — XeSS.

Флагманские решения

Безусловным лидером рейтинга является флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090. Этот мощный графический ускоритель оснащен самой передовой системой рендеринга и способен поддерживать высокую частоту кадров даже при разрешении 4K. Однако, учитывая высокую стоимость и возможные проблемы с перегревом и оплавлением разъема 12V-2x6, покупка данной видеокарты оправдана лишь для истинных энтузиастов и профессионалов.

Выбор видеокарты зависит от индивидуальных потребностей и бюджета пользователя. Если важна мощная графика и доступная стоимость, обратите внимание на продукцию AMD. Геймеры, которые предпочитают максимальный уровень качества, могут рассмотреть варианты от NVIDIA, несмотря на их более высокую стоимость. Для тех, кто ищет баланс между производительностью и ценой, оптимальным решением могут стать доступные модели от Intel и AMD.

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

#сравнение видеокарт #выбор видеокарты #tom&#x27;s hardware #рейтинг видеокарт #топ видеокарт
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
2
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
6
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
6
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
США покидают 66 международных организаций
3
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
6
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
4
Windows 11 26H1 будет выпущена весной для ограниченного списка устройств
+
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
+

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
17
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
98
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
16
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
18
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
14
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+

Сейчас обсуждают

Oleg Panda
12:39
О как интересно! А я вот твой хваленый чимбаликс или как его там даже поставить не смог, хотя все (ваще все дистры, кроме, наверное, генту) ставлю с закрытыми глазами левой пяткой. Но за то в лайв реж...
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
Snooper
12:38
Ух ты, аж 72 штуки. Интересно что за процы и предусмотрены ли на них радиаторы? Процы похоже просто распаяны.
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
Dentarg
12:34
Повезло тем, кто купил 4090 за 140к на релизе в 2022г. 5 лет на бескомпромиссном флагмане.
Выпуск видеокарт GeForce RTX 50 SUPER отложен
Dentarg
12:19
Да Кстати, планки по 512 ГБ существовали ещё лет 5 назад. 256 это дешмань.
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
artemuss1990
12:12
"летает с комфортными 36 FPS" ну ну
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
OhOtNiChEk
12:11
Жду 7070, номер красивый )
Видеокарты Nvidia RTX 60 появятся не раньше 2027 года
lighteon
12:01
Ну вот допустим, что Дипсик пишет. А что делать с его слепыми зонами? Они есть и по сей день. И в них Дипсик такую лютую ахинею написать может, что не один фанат Нвидиа/AMD в пьяном угаре не сочинит. ...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Snooper
11:47
100 планок это комплект для сервера? Мерзкий лживый кликбейтник.
Цена на комплект серверной памяти DDR5 в Китае сравнялась со стоимостью квартиры в Шанхае
Михаил Сидоров
11:41
Опасное заблуждение в том, что наука может что то там объяснить и докопаться до истины в первой инстанции. Наука всего лишь наблюдает за процессами вокруг, выявляет закономерности и строит модели на и...
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
Михаил Сидоров
11:35
Дипсик пишет: RTX 3050 в PCIe 2.0 x8: ~4 ГБ/с. Достаточно для её уровня производительности. RTX 2070 в PCIe 2.0 x16: ~8 ГБ/с. Ей нужно больше данных, но и ей этого достаточно (потери ~1-3%). Спорить ...
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter