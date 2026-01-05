В связи с отсутствием прогнозов о снижении цен в ближайшее время, возможно, сейчас наиболее благоприятный момент для приобретения новой видеокарты

Согласно последним данным Tom's Hardware, на рынке видеокарт снова наблюдается напряжённая конкуренция между тремя ведущими компаниями: AMD, NVIDIA и Intel. Цены на видеокарты остаются высокими, и эксперты не ожидают их снижения в ближайшее время. Это означает, что сейчас все ещё самое подходящее время для обновления игрового компьютера.

Универсальность и доступность

Наиболее сбалансированной видеокартой по соотношению цена-качество оказалась AMD Radeon RX 9070 XT. Эта модель может предложить производительность, сравнимую с NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti, но по гораздо более привлекательной цене. Одним из главных преимуществ является поддержка новейших технологий улучшения качества изображения, таких как FSR4.

Средний класс

Наиболее привлекательной в среднем сегменте была признана видеокарта AMD Radeon RX 9070. По результатам тестов она продемонстрировала производительность, сопоставимую с конкурентным решением от NVIDIA — GeForce RTX 5070, однако имеет важное преимущество: увеличенный объём видеопамяти. Для геймеров, которые играют на высоких разрешениях, этот дополнительный объём VRAM может стать решающим фактором при выборе видеокарты.

Лучшая премиум-карта

В премиальном сегменте лидирует высокопроизводительная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti. Несмотря на впечатляющую мощность и использование передовых графических решений, её стоимость заметно выше, чем у конкурентов.

Массовый сегмент

В массовом сегменте лучшей оказалась видеокарта NVIDIA RTX 5060 Ti 16G. Благодаря увеличенному объёму видеопамяти (16 ГБ) эта модель обеспечивает высокое быстродействие даже в самых сложных игровых условиях. Кроме того, она поддерживает новые версии технологии масштабирования изображений — DLSS 4.

Тем не менее, достойной альтернативой может стать видеокарта Radeon RX 9060 XT от AMD. Хотя она и уступает по некоторым параметрам, но уверенно справляется с современными играми на средних настройках графики и отлично работает с технологией масштабирования FSR4.

Бюджетный вариант

Для пользователей с ограниченным бюджетом отличным выбором станет видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060. Её производительности достаточно для комфортного гейминга в большинстве современных проектов, хотя для требовательных игр с максимальными настройками 8 ГБ видеопамяти может быть уже недостаточно.

Самый доступный вариант представлен картой Intel ARC B570. Она выделяется доступной ценой, отличным балансом производительности и энергопотребления, а также поддержкой современного масштабирования изображения — XeSS.

Флагманские решения

Безусловным лидером рейтинга является флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090. Этот мощный графический ускоритель оснащен самой передовой системой рендеринга и способен поддерживать высокую частоту кадров даже при разрешении 4K. Однако, учитывая высокую стоимость и возможные проблемы с перегревом и оплавлением разъема 12V-2x6, покупка данной видеокарты оправдана лишь для истинных энтузиастов и профессионалов.

Выбор видеокарты зависит от индивидуальных потребностей и бюджета пользователя. Если важна мощная графика и доступная стоимость, обратите внимание на продукцию AMD. Геймеры, которые предпочитают максимальный уровень качества, могут рассмотреть варианты от NVIDIA, несмотря на их более высокую стоимость. Для тех, кто ищет баланс между производительностью и ценой, оптимальным решением могут стать доступные модели от Intel и AMD.

