Компания MSI готовит возвращение легендарной линейки видеокарт Lightning

Корпорация MSI решила напомнить пользователям о возвращении своих легендарных видеокарт серии Lightning, выпустив интригующий тизер в преддверии выставки CES 2026. В последний раз подобные устройства выходили вместе с моделью NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Lightning Z, которая стала одним из самых мощных игровых решений своего времени благодаря уникальному дизайну и передовым технологиям охлаждения.

Новый тизер выполнен в виде метеорологического прогноза, который обещает сильные грозы именно 5 января 2026 года. Многие фанаты считают, что это намек на анонс обновлённых моделей видеокарт. Если верить слухам и утечкам, будущие представители линейки Lightning получат инновационную систему охлаждения STORMFORCE с пятью вентиляторами, которая обеспечит эффективное рассеивание тепла даже при экстремальных нагрузках.

Кроме того, существует версия карты, которая была разработана для использования с системами жидкостного охлаждения. Эта версия позволяет ещё больше снизить рабочие температуры и повысить производительность.

Несмотря на то, что ожидается увеличение стоимости новых моделей по сравнению со стандартными версиями RTX 5090, поклонники высоко оценивают перспективы возвращения топовых видеокарт. Эксперты отмечают, что решение о запуске производства было принято задолго до того, как ситуация на рынке осложнилась из-за роста цен на компоненты, включая микросхемы памяти. Поэтому неблагоприятная рыночная конъюнктура не могла существенно повлиять на сроки выхода этих видеокарт.