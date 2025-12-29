28 декабря 2025 года на острове Тайвань произошло одно из самых сильных землетрясений за последние десятилетия. По данным сейсмологических служб, магнитуда подземных толчков достигла отметки в 7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр стихийного бедствия находился недалеко от города Синьчжу, где сосредоточены заводы и фабрики по производству полупроводниковых компонентов.
Среди них оказались крупные предприятия корпорации Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая занимает лидирующие позиции среди производителей микросхем и интегральных схем. Однако благодаря значительным инвестициям в систему безопасности производства, последствия землетрясения были сведены к минимуму.
Представители компании сообщили, что на заводах TSMC установлены современные системы оповещения о землетрясениях. Как только началось сотрясение почвы, автоматическое оборудование запустило процедуру эвакуации сотрудников, обеспечив безопасность людей.
После тщательного осмотра производственных линий было установлено, что критичных повреждений техники и инфраструктуры не зафиксировано. Несмотря на то, что интенсивность землетрясения в районе основных производственных мощностей составила около четырёх баллов, работа большинства заводов будет возобновлена в ближайшее время. Это позволит избежать резкого роста цен на полупроводниковую продукцию, так как любое масштабное отключение производства могло бы привести к глобальному дефициту комплектующих.
Следует отметить, что в конце прошлого века уже случались подобные природные катастрофы. Например, в сентябре 1999 года произошло землетрясение магнитудой 7,6, которое привело к значительным убыткам и задержкам в поставках чипов. Однако этот инцидент продемонстрировал, что долгосрочные инвестиции компании в обеспечение надёжности и устойчивости производства оправданы даже в условиях экстремальных природных катаклизмов.