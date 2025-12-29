Компания TSMC сообщила, что землетрясение повредило лишь незначительную часть её производственных мощностей. Самое ценное оборудование осталось неповреждённым.

28 декабря 2025 года на острове Тайвань произошло одно из самых сильных землетрясений за последние десятилетия. По данным сейсмологических служб, магнитуда подземных толчков достигла отметки в 7 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр стихийного бедствия находился недалеко от города Синьчжу, где сосредоточены заводы и фабрики по производству полупроводниковых компонентов.

Среди них оказались крупные предприятия корпорации Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая занимает лидирующие позиции среди производителей микросхем и интегральных схем. Однако благодаря значительным инвестициям в систему безопасности производства, последствия землетрясения были сведены к минимуму.

Представители компании сообщили, что на заводах TSMC установлены современные системы оповещения о землетрясениях. Как только началось сотрясение почвы, автоматическое оборудование запустило процедуру эвакуации сотрудников, обеспечив безопасность людей.

После тщательного осмотра производственных линий было установлено, что критичных повреждений техники и инфраструктуры не зафиксировано. Несмотря на то, что интенсивность землетрясения в районе основных производственных мощностей составила около четырёх баллов, работа большинства заводов будет возобновлена в ближайшее время. Это позволит избежать резкого роста цен на полупроводниковую продукцию, так как любое масштабное отключение производства могло бы привести к глобальному дефициту комплектующих.

Следует отметить, что в конце прошлого века уже случались подобные природные катастрофы. Например, в сентябре 1999 года произошло землетрясение магнитудой 7,6, которое привело к значительным убыткам и задержкам в поставках чипов. Однако этот инцидент продемонстрировал, что долгосрочные инвестиции компании в обеспечение надёжности и устойчивости производства оправданы даже в условиях экстремальных природных катаклизмов.