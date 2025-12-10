Полученные данные помогут создать 3D-модель первой советской субмарины типа «Декабрист» Д-1 и установить точную причину её гибели

Экспедиция Русского географического общества (РГО), фонда «Люди моря» и Северного флота провела уникальные исследования пропавшей в 1940 году подводной лодки «Декабрист» («Д-1») в Баренцевом море. Обследовав объект на дне Мотовского залива на глубине 256 метров с помощью камеры высокого разрешения, установленной на телеуправляемом необитаемом подводном аппарате (ТНПА), ученые получили ценные данные, необходимые для воссоздания трехмерной модели первого советского подводного корабля.

«Декабрист» покинула базу утром 13 ноября 1940 года, отправившись на учебно-тренировочное задание в район Мотовского залива. По плану, экипаж должен был провести учебные стрельбы по условному кораблю противника. После доклада командира Федора Ельтищева о готовности к выполнению задания, дальнейшая связь с судном оборвалась. Вечером того же дня начались поиски, однако обнаружить лодку тогда не удалось.

Комиссия пришла к заключению, что причиной катастрофы стало разрушение корпуса судна вследствие превышения предельной глубины погружения. Это предположение подкреплялось обнаружением пятен дизельного топлива и обломков пробковой изоляции в месте, где предположительно произошло крушение.

Перед началом экспедиции участники тщательно изучили архивы Российского государственного архива военно-морских сил и собрали всю доступную информацию о составе экипажа, судьбе членов команды и обстоятельствах происшествия. Была установлена связь с родственниками погибшего командира подлодки — внуком Фёдора Ельтищева, проживающим в Туле. Губернатор региона оперативно оказал содействие в установлении контакта, благодаря чему родственники смогли получить артефакты, поднятые с места трагедии: образцы воды и грунта, архивные документы и снимки экспедиции.

Собранные материалы послужат основой для создания самой детальной цифровой реконструкции подводной лодки «Декабрист». Специалисты планируют создать её полную виртуальную копию, которую разместят на популярном геоинформационном портале «Россия — от моря до моря».

Цель проекта — не только увековечить память героев-подводников, но и разобраться в причинах произошедшей трагедии. На сегодняшний день портал насчитывает около 11 тысяч уникальных цифровых моделей морских исторических объектов, многие из которых стали объектом изучения и вдохновения для будущих поколений исследователей.