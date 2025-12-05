Сайт Конференция
link1pc
Роскомнадзор сообщил о блокировке американского сервиса Snapchat в России
По данным ведомства, ограничения начали действовать ещё 10 октября 2025 года

Российские власти продолжают пополнять список запрещённых на территории страны западных онлайн-сервисов. После введения ограничений на игровую платформу Roblox и службу видеосвязи FaceTime от Apple, Роскомнадзор объявил о блокировке социальной сети Snapchat.

Как сообщили представители Роскомнадзора, ограничение доступа к Snapchat было введено ещё 10 октября, однако официальное объявление последовало позже. Причиной такого решения стали подозрения в причастности сервиса к различным незаконным действиям, включая распространение экстремистского контента и совершение преступлений.

Snapchat представляет собой популярное среди молодёжи приложение для обмена мгновенными сообщениями, фотографиями и видеороликами. Одной из его ключевых особенностей является автоматическое удаление сообщений спустя короткое время после просмотра. Кроме того, приложение известно своими уникальными фильтрами для фотографий и видеоконтента, которые позволяют пользователям создавать интересные и оригинальные публикации.

Однако именно эта анонимность и простота распространения материалов привлекли внимание регуляторов. Ведь такие возможности делают платформу удобной для злоумышленников, которые могут использовать её для реализации преступных схем и террористической деятельности.

Несмотря на огромную популярность среди молодых людей, Snapchat стал очередной мишенью в рамках усилий, предпринимаемых властями для защиты национальной информационной инфраструктуры и обеспечения кибербезопасности граждан России.

#роскомнадзор #блокировки #ркн #snapchat #блокировка социальных сетей #блокировка мессенджеров #блокировка приложений #блокировки в россии
