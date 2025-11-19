Портал PC Gamer составил список самых оптимальных комплектующих для игровых ПК, а также выделил лучшие модели ноутбуков, мониторов и аксессуаров

Портал PC Gamer опубликовал рейтинг самых лучших комплектующих и устройств для геймеров на конец 2025 года. Эксперты составили рекомендации по выбору оптимальной конфигурации игрового компьютера, включая не только компоненты, но и устройства ввода-вывода, а также игровые кресла и столы.

Лучшие графические карты

Для тех, кто ценит оптимальное соотношение цены и производительности, портал рекомендует обратить внимание на AMD Radeon RX 9070. Для менее требовательных пользователей подойдет RX 9060 XT, а обладателям процессоров Intel рекомендуется обратить внимание на Intel ARC B570. Если же финансы позволяют потратить больше, эксперты рекомендуют приобрести NVIDIA GeForce RTX 5090.

Оптимальные процессоры и материнские платы

По мнению портала, оптимальным выбором станет сочетание процессора Ryzen 7 9800X3D и материнской платы MSI MAG X870 Tomahawk WiFi. Такая комбинация обеспечит высокую производительность и стабильность системы.

Накопители и охлаждение

В качестве оптимального твердотельного накопителя рекомендуется модель WD Black SN7100, обеспечивающий быструю загрузку игр и приложений.

Среди систем охлаждения выделяются два варианта: воздушный вентилятор Noctua NF-A12x25 G2 и система жидкостного охлаждения Arctic Liquid Freezer III A-RGB.

Оперативная память

Выбор памяти становится затруднительным из-за высокого спроса и растущих цен. Однако, если удастся найти комплект G.Skill Trident Z5 RGB DDR5-7200 по разумной цене, портал настоятельно рекомендует обратить на него внимание.

Игровые кресла и столы

Для обеспечения максимального комфорта идеально подходит кресло Secretlab Titan Evo. Тем, кто стремится к экономии, стоит рассмотреть вариант Corsair TC100 Relaxed. Для любителей комфорта рекомендуется премиум-модель Herman Miller Embody. В дополнение к игровому креслу идеально подойдёт специальный игровой стол Secretlab Magnus Pro XL.

Ноутбуки и готовые компьютеры

Среди мобильных решений лидером является Razer Blade 16, который сочетает в себе высокую производительность и компактность. Среди бюджетных моделей стоит обратить внимание на Lenovo LOQ 15 Gen 10, а топовым вариантом считается GIGABYTE AORUS 17X.

В числе лучших готовых игровых компьютеров стоит выделить HP Omen 35L, сочетающий мощь и надежность. Интересным предложением среди компактных ПК стал MINISFORUM AtomMan G7 PT. Этот компьютер идеально подходит для небольших помещений, обеспечивая при этом достойную производительность.

Мониторы

Для игр стоит выбрать монитор MSI MPG 321URX, который обладает высокими характеристиками отображения. Среди 4K-моделей выбран LG UltraGear 27GR93U, а лучшим ультрашироким вариантом является ASUS ROG Swift OLED PG34WCDM.

Консоли и аксессуары

Среди портативных консолей стоит отметить Lenovo Legion Go S SteamOS Edition. А для тех, кто ценит качество звука, идеально подойдёт гарнитура HyperX Cloud Alpha.

Среди аксессуаров особо отмечены веб-камера Elgato Facecam MK2, клавиатура ASUS ROG Strix Scope II 96 Wireless, геймпад GameSir G7 Pro и мышь Razer DeathAdder V3 HyperSpeed.