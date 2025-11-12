Южный полярный круг — зона, в которой раз в год наблюдаются полярный день и полярная ночь — в декабре и июне соответственно

Участники юбилейной 70-й Российской антарктической экспедиции открыли новый символический объект — знак Южного полярного круга. Эта точка географически соответствует координатам 66°33'44'' южной широты и 93°00'00'' восточной долготы.

Знак расположен всего в 300 метрах от станции Мирный — единственной российской базы, которая находится так близко к одной из ключевых линий на планете. Регион отличается суровыми климатическими условиями, особенно сильным стоковым ветром, который дует здесь почти три четверти года — около 204 дней в году.

Южный полярный круг уникален тем, что дважды в год внутри его зоны наблюдаются продолжительные полярные день и ночь, каждый из которых длится ровно одни сутки. Эти явления приходятся на декабрь и июнь.

Рядом с местом установки знака расположены острова архипелага Хасуэлл, известные своей неповторимой природой. Эти территории представляют собой важный природоохранный объект Восточной Антарктики, где обитают многочисленные виды птиц, включая императорского пингвина и пингвина Адели.

Станция Мирный, основанная 13 февраля 1956 года, стала первым отечественным исследовательским центром на южном материке. За десятилетия своей деятельности она стала местом, где были сделаны важные научные открытия в различных областях, таких как метеорология, гляциология, сейсмология, океанография и экология атмосферы.

Юбилейный год — 2026 — станет особенным для всех участников экспедиций и ученых-исследователей. В этот год исполнится 70 лет со дня открытия станции Мирный, которая по-прежнему остается символом русской науки и отваги первопроходцев в изучении Антарктического континента.