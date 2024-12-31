Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
В DSOGaming составили рейтинг самых неоптимизированных игр для ПК в 2024 году
В своем ежегодном праздничном обзоре, посвящённом подведению итогов уходящего года, журналисты портала DSOGaming решили выделить игры, которые особенно разочаровали их качеством оптимизации на персональных компьютерах.

Журналисты портала DSOGaming продолжают подводить итоги уходящего 2024 года, и на этот раз специалисты составили рейтинг игр для персональных компьютеров, которые страдают от самых серьезных проблем с оптимизацией. Данные проекты выделяются наличием подтормаживаний, чрезмерно завышенными системными требованиями, неудовлетворительным управлением и прочими техническими недостатками. Как подчеркнули авторы списка, порядок расположения игр является произвольным.

Until Dawn Remake 

Ремейк культового интерактивного хоррора, созданный на основе движка Unreal Engine 5, оказался одним из главных разочарований года. Несмотря на высокие ожидания, игра оказалась, как заявляют журналисты DSOGaming, буквально «сломанной»: многочисленные проблемы со стабильностью, частые вылеты и повреждение сохраненных данных портят впечатление от геймплея. Более того, трассировка лучей, которая должна была стать одной из ключевых особенностей проекта, попросту не функционирует должным образом.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 

Этот шутер хотя и способен впечатлить своей графикой, однако игроки получили, по сути, незаконченный продукт. Даже после выпуска нескольких крупных обновлений игра всё ещё наполнена багами и техническими недочётами. Производительность игры остаётся нестабильной, а статтеры и визуальные артефакты продолжают мешать комфортному прохождению.

Dragon’s Dogma 2 

Ролевая игра от Capcom, разработанная на движке RE Engine, уже на старте столкнулась с серьезными проблемами оптимизации. Несмотря на выпуск ряда патчей, производительность игры всё ещё далека от идеала. Проект сильно нагружает центральный процессор, и на данный момент неясно, смогут ли разработчики исправить эту проблему в будущем.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake 

Ещё один ремейк на движке Unreal Engine 5, который также столкнулся с рядом трудностей. Управление игрой на персональных компьютерах вызывает множество вопросов, а постоянные фризы при перемещениях делают прохождение игры утомительным.

Кроме этого, журналисты портала DSOGaming выделили некоторые игры 2024 года, в которых присутствуют так называемые статтеры:

- Frostpunk 

- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 

- Until Dawn Remake 

- Brothers: A Tale of Two Sons Remake 

- Black Myth: Wukong 

- Alone in the Dark 

- Infinity Nikki 

- A Quiet Place: The Road Ahead 

- Outcast – A New Beginning 

- Silent Hill 2 Remake 

- SAND LAND 

Эти проекты объединяет наличие технических недостатков, которые мешают наслаждаться игровым процессом и создают дополнительные сложности для геймеров.

#игры 2024 #рейтинг игр #антирейтинг #dsogaming
Источник: dsogaming.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинское руководство вывело из Курской области сразу три бригады ВСУ
1
В России реализуют давний советский проект по строительству ГЭС в зоне вечной мерзлоты
+
Новый SSD от Huawei: 1 ТБ за 32 доллара в Южной Корее
+
Устаревшая технология из "Звёздного пути" может стать реальным будущим космических путешествий
+
Произведенные в Аризоне 4 нм процессоры компании TSMC обойдутся американским клиентам на 30% дороже
6
Генеральный директор ASML заявил, что китайская полупроводниковая отрасль отстает на 10-15 лет
3
В сеть утекли характеристики процессоров Intel Twin Lake
+
Apple активно работает над обновлением iOS 19, которое выйдет во второй половине 2025 года
+
25 лет спустя GTA 3 перенесли на SEGA Dreamcast усилиями энтузиастов
2
Новые власти Сирии против вывода российских войск из региона
1
Новые сирийские власти выступили категорически против ухода России из страны
+
В 2025 году Vivo выпустит MR-оборудование, по некоторым показателям превосходящее Vision Pro
+
Первый трейлер Grand Theft Auto 6 в высоком качестве позволяет оценить его графику
+
Deep Blue Motors: продажи автомобилей подскочили с 0 до 400 000 за 29 месяцев
+
Новая технология бомбардировки электронов вольфрамом предназначена для защиты термоядерных реакторов
+
Российские десантники освободили населённый пункт Черкасская Конопелька в Курской области
+
На пляже в Анапе снова зафиксировали выброс мазута
1
Disney настолько довольны Indiana Jones and the Great Circle, что выпустят несколько игр этой серии
6
Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на базе AMD RDNA 4 получат поддержку AV1 B-Frame
+
Бюджетный iPhone SE 4 с 8Gb ОЗУ и Apple Intelligence будет стоить меньше 500 долларов
1

Популярные статьи

Топ 7 игр седого геймера, в которые наиграл более 100 часов за последний год и хочется еще
40
"Гладиатор 2", "Хищные земли", "Веном: Последний танец": краткий обзор фильмов
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z890 Tomahawk WIFI на чипсете Intel Z890
18
Выхода каких компьютерных комплектующих и мобильных устройств я жду в 2025 году
18
Российская армия использует оснащенный в стиле «Безумный Макс» автомобиль для борьбы с дронами
5
Топ 7 самых известных Дедов Морозов из разных стран мира
+

Сейчас обсуждают

zoxa
21:10
меня несет по-взрослому... это ты, как дите неразумное, только и способен что обзываться
Фицо: Ущерб ЕС от прекращения поставок российского газа через Украину превысит финансовые потери РФ
Серж Диезз
21:09
Хватит зеркалить свое психическое состояние, подлечили тебя, на учете оставили и что? А ты посмотри количество накрученных минусов и поймешь что такое боты, твои небось
Немецкий ритейлер раскрыл, что продажи процессоров AMD составляют 93,26% от общего количества
Degit22
21:06
Вот зачем онр цифры двигают чтобы и видюха и проц были 9000... Но лично я жду материнки на B850.
На CES 2025 AMD покажет видеокарты Radeon RX 9000 RDNA 4 и процессоры Ryzen 9 9000X3D Zen 5
Зю
21:02
Ясно. Дети продолжают путать decode и encode.
Только GPU Navi 48 получит поддержку AV1 B-Frame из новой серии видеокарт RX 9000
Vito Vago
20:44
Ему передали чтобы перевести полуофициально.
В МВД назвали самую крупную сумму, переведенную гражданином РФ мошенникам в 2024 году
Vito Vago
20:42
link1pc, что ты тут лезешь с компаниeй Apple? У её продукции своя ОС (не совместима с Windows), своё железо итд, своя аудитория. Да, графика там хорошая... Но не больше. Есть популярные игры под эту О...
Компьютеры Mac на чипах Apple M4 оказались несовместимы с ультраширокими мониторами
ebatorуа
20:40
выключайте
ГРЭС в Приднестровье остановит поставки электроэнергии в Молдову
32Влад32
20:37
Не понимаю. Как тупой человек мог заработать 180 миллионов?
В МВД назвали самую крупную сумму, переведенную гражданином РФ мошенникам в 2024 году
Александр Еремеев
20:35
Выдал воздух. Пахнет не очень. Надеюсь, RX 9070XT будет лучше вашей "статьи".
На CES 2025 AMD покажет видеокарты Radeon RX 9000 RDNA 4 и процессоры Ryzen 9 9000X3D Zen 5
Дмитрий С.
20:34
Z-авторы без особой радости (https://t.me/diomeddog/3822) продолжают писать о положении дел в Курской области: «Бои за освобождение области продолжаются. Бои тяжелые. Противник не бежит, держится. Л...
Украинское руководство вывело из Курской области сразу три бригады ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем