Журналисты портала DSOGaming продолжают подводить итоги уходящего 2024 года, и на этот раз специалисты составили рейтинг игр для персональных компьютеров, которые страдают от самых серьезных проблем с оптимизацией. Данные проекты выделяются наличием подтормаживаний, чрезмерно завышенными системными требованиями, неудовлетворительным управлением и прочими техническими недостатками. Как подчеркнули авторы списка, порядок расположения игр является произвольным.

Until Dawn Remake

Ремейк культового интерактивного хоррора, созданный на основе движка Unreal Engine 5, оказался одним из главных разочарований года. Несмотря на высокие ожидания, игра оказалась, как заявляют журналисты DSOGaming, буквально «сломанной»: многочисленные проблемы со стабильностью, частые вылеты и повреждение сохраненных данных портят впечатление от геймплея. Более того, трассировка лучей, которая должна была стать одной из ключевых особенностей проекта, попросту не функционирует должным образом.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Этот шутер хотя и способен впечатлить своей графикой, однако игроки получили, по сути, незаконченный продукт. Даже после выпуска нескольких крупных обновлений игра всё ещё наполнена багами и техническими недочётами. Производительность игры остаётся нестабильной, а статтеры и визуальные артефакты продолжают мешать комфортному прохождению.

Dragon’s Dogma 2

Ролевая игра от Capcom, разработанная на движке RE Engine, уже на старте столкнулась с серьезными проблемами оптимизации. Несмотря на выпуск ряда патчей, производительность игры всё ещё далека от идеала. Проект сильно нагружает центральный процессор, и на данный момент неясно, смогут ли разработчики исправить эту проблему в будущем.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Ещё один ремейк на движке Unreal Engine 5, который также столкнулся с рядом трудностей. Управление игрой на персональных компьютерах вызывает множество вопросов, а постоянные фризы при перемещениях делают прохождение игры утомительным.

Кроме этого, журналисты портала DSOGaming выделили некоторые игры 2024 года, в которых присутствуют так называемые статтеры:

- Frostpunk

- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

- Until Dawn Remake

- Brothers: A Tale of Two Sons Remake

- Black Myth: Wukong

- Alone in the Dark

- Infinity Nikki

- A Quiet Place: The Road Ahead

- Outcast – A New Beginning

- Silent Hill 2 Remake

- SAND LAND

Эти проекты объединяет наличие технических недостатков, которые мешают наслаждаться игровым процессом и создают дополнительные сложности для геймеров.