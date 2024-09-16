Китай может отставать от американских производителей чипов более чем на одну декаду, согласно мнению специалистов компании ASML. Это мнение основано на анализе нового оборудования, разработанного Китаем.

По мнению специалистов компании ASML, китайская полупроводниковая промышленность может столкнуться с серьезными трудностями в попытках догнать ведущих американских производителей чипов. Это мнение основано на анализе нового оборудования, разработанного Китаем.

Министерство промышленности и информационных технологий КНР опубликовало документ, в котором говорится о создании собственного сканера DUV (Deep Ultraviolet), однако его характеристики оставляют желать лучшего. Новый китайский сканер, основанный на фториде аргона, работает с длиной волны 193 нанометра и производить чипы с разрешением 65 нанометров.

Эти характеристики сопоставимы с оборудованием ASML, выпущенным более десяти лет назад, в частности с моделью TWINSCAN XT:1460K, которая предлагает более продвинутые технологии и толщину наложения менее 2,5 нанометров. В то время как китайский аппарат способен работать только с 8-нанометровой матрицей, это подчеркивает значительное технологическое отставание.

Появление нового оборудования стало ответом на растущее давление со стороны США и недавние санкции Нидерландов, которые ограничили продажу DUV-станков от ASML в Китай. Несмотря на это, эксперты Nikkei Asia утверждают, что китайские чипы отстают от аналогичных чипов от TSMC всего на каких-то три года. Они отмечают, что санкции не оказывают ожидаемого эффекта, и китайские компании продолжают активно развиваться, уже планируя переход к производству 5-нанометровых микросхем.

Однако будущее китайской полупроводниковой отрасли в настоящее время остается неопределенным. Хотя местные производители и демонстрируют определенный прогресс, они все еще также сталкиваются с серьезными вызовами в области технологий и оборудования, что в итоге может затруднить их стремление к лидерству на мировом рынке.