Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
link1pc
Samsung запустила массовое производство памяти QLC V-NAND девятого поколения
Новая память V-NAND QLC будет использоваться в потребительских продуктах Samsung, а также в накопителях для корпоративного рынка, ИИ-серверов и мобильных решениях в формате Universal Flash Storage (UFS)

Корейский технологический гигант Samsung анонсировал старт массового производства девятого поколения памяти с вертикальной укладкой слоев (V-NAND) с четырёхуровневой структурой ячеек (QLC). Чипы новой технологии обладают емкостью 1 Тбит (128 ГБ), что значительно превышает возможности предыдущих поколений.

Особенности новой V-NAND от Samsung:

Увеличение плотности ячеек

Samsung использовала инновационную технологию Channel Hole Etching, которая позволила увеличить плотность ячеек на 86% по сравнению с предыдущим поколением. Это достигается за счет более эффективного использования пространства на кристалле.

Повышение надежности хранения данных

Технология Designed Mold позволяет точно регулировать расстояние между Word Lines (WL), что привело к увеличению надежности сохранения информации на 20%. Это улучшает стабильность работы памяти при интенсивных нагрузках.

Высокая производительность и энергоэффективность

Инновационная система Predictive Program обеспечивает контроль над изменением состояния ячеек, что существенно увеличивает производительность записи до двух раз. Скорость ввода/вывода данных возросла на величину до 60%, а Low-Power Design позволил снизить рабочее напряжение ячеек, что привело к сокращению расхода энергии до 30% на чтение и до 50% на запись.

Новая V-NAND QLC демонстрирует значительный прогресс в области разработки высокопроизводительных и энергоэффективных решений для хранения данных. Все эти улучшения делают новую память идеальным решением для различных продуктов компании, включая потребительские устройства, накопители для корпоративных нужд и серверов искусственного интеллекта, а также и мобильные решения в формате Universal Flash Storage (UFS).

#samsung #ufs #qlc v-nand #qlc память #universal flash storage #v-nand 9 #v-nand qlc #v-nand девятого поколения #память samsung #производство памяти
+
Написать комментарий (0)
В сети появляется всё больше данных о смартфонах Samsung Galaxy A16 и Galaxy A16 5G
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
8
Эксперты XDA назвали 8 худших игровых видеокарт в истории производства NVIDIA и AMD
13
Sony прекращает бесплатную подписку PS Plus для украинцев с ноября
10
Ученые представили короткое видео в котором поместилось движение тектонических плит за 1,8 млрд лет
3
К югу от Сатурна нашли необычную экзопланету, которая ставит под сомнение законы планетообразования
4
Ростех начал поставки станций тропосферной связи «Гроза»
+
Япония построит суперкомпьютер, который будет в 1000 раз быстрее, чем самые мощные машины в мире
2
Объявлены группы BLAST Premier: Fall Final 2024
+
Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West и Spider-Man 2 сравнили на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro
+
Warhammer 40,000: Space Marine 2 за первые дни продаж разошелся тиражом в два миллиона копий
+
Обновление KB5041872 для Windows 11 загружает процессор на 100 % и вызывает зависания ОС
3
За день до запуска смартфона Vivo T3 Ultra стали известны его характеристики
+
Цены на арендную недвижимость в Москве достигли 100 тысяч рублей за однокомнатную квартиру
1
Новый чип AMD получил 60 вычислительных блоков и усовершенствованную трассировку лучей
7
Эти 5 старых телефонов получат обновление до Android 14 благодаря LineageOS 21
+
Samsung Galaxy A55 5G получит сентябрьское обновление Android 2024
+
NVIDIA выпустила драйвер Game Ready 561.09 с поддержкой God of War Ragnarök, Frostpunk 2 и FF XVI
3
Motorola представила первый смартфон с пятью годами обновлений
+
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
24
Минобороны: ВС РФ сорвали попытку ВСУ захватить буровую установку «Крым-2» в Чёрном море
3

Популярные статьи

"Союз", "Наемный убийца", "Смерч 2" - обзор фильмов 2024 года
6
Remnant: From the Ashes - воспоминание о былом (субъективный обзор игры)
3
Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
4
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
50
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
2
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
31
Eurasian Times: ВВС Китая стремительно развиваются и вскоре станут самыми мощными в мире
9
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
1
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
6
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
+

Сейчас обсуждают

Ссу на рекламистов
16:39
›То есть, в ОСОБО ОДАРЕННОМ обществе считается, что заботиться о своих поклонниках - это плохо.© А, ну да, впаривать говёный клон овервотча с уёбищными персонажи и с откровенной повесткой за 40$- это...
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
OhOtNiChEk
16:35
Не понимаю почему все так накинулись на эти процы. ТДП низкий, холодные, можно собирать бесшумные или маленькие сборки.
Процессоры Ryzen 9000 уступают по популярности «проблемным» флагманам Intel 13-го и 14-го поколений
ЮРА ОНИЩЕНКО
16:35
Какой позор зе...
МО РФ: за двое суток наступления ГВ «Север» освободила 10 населённых пунктов в Курской области
ЮРА ОНИЩЕНКО
16:33
И полный разгром новой свинарнии - это по плану зе будет
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВС РФ в Курской области и заявил, что всё идёт «по украинскому плану»
OgoGoLog
16:28
Как оказалось бомбы с крыльями то же нужны. С появлением ФАБов формировать какие то крупные ударные силы ВСУ стало проблематично.
«Ростех» расширит серийный выпуск Су-57 — ОАК строит новое здание для производства истребителей
Gamandril
16:28
1. Что это было Пух? Мне вот хватает 12900К за глаза настолько, что я не уверен что и через 10 лет его будет повод обновлять ради игорь дома. DDR5 объема 64 гига тоже должно хватать. По большому счету...
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
Nvidia&Intel Hater
16:26
он и выше показывает фейковое гавно,я его в это игре от 3 до 5-6 кадров в одном месте и том же обошел при одних настройках.клоун просто клоун.И он этот сайт ненавидел ранее,там резалты были крайне неу...
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
OhOtNiChEk
16:26
GDDR6 лучше, она холодная, карта долго жить будет
GeForce RTX 4070 с памятью GDDR6 сравнили в играх и бенчмарках с базовой версией на GDDR6X
Nvidia&Intel Hater
16:25
То ты мне в это игре от 10 до 15 процентов просрал.табличики дело хорошее ток в реальности твой огрызок оказался обсос и кончита как всегда.так что свой фековый тест забей в очендырь себе.реальность ...
5 неудачных игровых видеокарт на рынке РФ, которые геймерам стоит оставить пылиться на прилавках
OgoGoLog
16:25
Я сначала подумал, что это Панорама балуется. А вон оно как выходит...
Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВС РФ в Курской области и заявил, что всё идёт «по украинскому плану»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем