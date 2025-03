В прошлом году эту премию получила ролевая игра Baldur’s Gate III.

Дополнение к игре Elden Ring: Shadow of the Erdtree и автомобильный экшен Pacific Drive вошли в число претендентов на престижную премию Nebula Awards. Эта награда вручается за лучший сценарий видео- или настольной игры. Американская ассоциация писателей-фантастов начала отмечать игровые истории в 2019 году. Тогда они решили, что сценарии игр очень часто не уступают книгам и фильмам. С тех пор премия стала одной из самых желанных в индустрии.

В прошлом году награду забрала ролевая игра Baldur’s Gate III. До этого победителями становились The Outer Worlds, Hades и сам Elden Ring. В 2025 году внимание снова приковано к миру Elden Ring. Его дополнение Shadow of the Erdtree получило номинацию, что само по себе необычное явление. Очень редко бывает, чтобы дополнение к игре претендует на такую награду.

Американская ассоциация уже назвала полный список номинантов на 2025 год. Среди них:

A Death in Hyperspace

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

The Ghost and the Golem

1000xRESIST

Pacific Drive

Restore, Reflect, Retry

Slay the Princess — The Pristine Cut

Yazebaʼs Bed Breakfast

Церемония награждения пройдет 7 июня в Лос-Анджелесе. Это будет уже 60-е вручение премии Nebula Awards.