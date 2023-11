В суд подали более 40 штатов .

25 октября Федеральный суд Калифорнии (United States District Court for the Northern District of California, N.D. Cal.) принял коллективный иск от группы чиновников из сорока штатов. Среди генпрокуроров присутствовали как члены консервативной партии, так и либералы. Группа подала иск против Meta (Компания Цукерберга, которая признана экстремистской на территории Российской Федерации). По мнению истцов, компания использует в развитии Facebook бизнес-модель, которая ухудшает состояние психики детей и ставит в высший приоритет получение прибыли. Кроме того, отмечается, что это «нажива на страданиях детей и подростков», введение общества в заблуждение и нарушение правил безопасности и конфиденциальности социальной сети.

В иске заявлено, что Meta* использует некие алгоритмы, хранящиеся в секрете. Эти алгоритмы работают на основе психологического желания подрастающего поколения получать как можно больше одобрения, утверждают истцы. Упоминается, что Meta* осознанно использует эту потребность и толкает юных пользователей проводить в соцсети Facebook все свое свободное время, пользуясь ресурсами ментального здоровья. Одновременно с этим компанией поддерживается положительный образ, который вещает о заботе о психическом здоровье пользователей платформ Meta*, при этом совершая абсолютно противоположные поступки.

Еще один момент, которым недовольна группа – это сбор персональных данных о пользователях младше 13 лет. Впрочем, Meta* и не отрицает этого – в заявлении, являющимся ответом к иску, компания заявила, что ей было создано около тридцати инструментов, контролирующих активность и деятельность подростков на платформе. В свое оправдание представители компании назвали интересы родителей мотивом для сбора информации. Однако компания в любом случае подтвердила, что данные она хранит – и неважно, о взрослых, о детях или о подростках.

Кроме данного коллективного иска, подобные протесты были поданы в суд еще восьмью штатами и непосредственно городом Вашингтон.