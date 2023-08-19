Украинские войска возлагают большие надежды на эти самолеты.

Еще с начала летнего сезона киевский режим заявлял, что им необходимы американские истребители F-16. Именно они должны будут перевернуть ситуацию в небе и дать ВСУ возможность пробить брешь в русской обороне. Сегодня правда к этому добавились немецкие ракеты воздушного пуска «Таурус», но не в этом соль. Главное, что американцы официально разрешили передать украинцам F-16. Разрешили целым двум странам: Нидерландам и Дании. Видимо руководство этих стран было не сосем готово к такому празднику щедрости и уже через некоторое время появились интересные заголовки с газетах.

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Так, газета «Нидерланд Таймс» пишет, что они конечно рады, что Украина получит истребители, но это чрезвычайно сложная техника и подготовка к ее передаче может занять довольно продолжительное время. При этом называются примерные сроки в год или около того. В это же самое время украинские политики уже вовсю кричат, что вот еще немного и перелом настанет и истребители уже почти взлетели в Украинском небе.

Откуда такая реакция у Нидерландской прессы непонятно, так как уже довольно продолжительное время украинские пилоты проходят обучение в этой стране. Возможно тут происходит очередной этап политической игры уже в стане стран НАТО, которым очень не хочется передавать Украине военную технику под эфемерные гарантии возврата средств «когда-то там в будущем». Но скорее всего скоро американцы прикрикнут на расшалившихся сателлитов и истребители все-таки пойдут бороздить небо «незалежной».