Объект из другой Солнечной системы сформировался в окрестностях древней звезды, и поэтому он более чем в два раза старше Солнца.

Астрономы раскрывают новые тайны кометы 3I/ATLAS, самого яркого из известных межзвездных объектов, когда-либо посещавших нашу Солнечную систему. Используя мощные инструменты Европейской южной обсерватории (ESO), включая Очень большой телескоп (VLT), ученые впервые подробно изучили химический состав кометы, сформировавшейся за пределами нашей Солнечной системы. Результаты этих анализов показывают, что происхождение 3I/ATLAS восходит ко времени, намного более раннему, чем рождение Солнца. Изображение: нейросеть qwen

Межзвездные кометы — это ледяные небесные тела, образовавшиеся вокруг звезд, отличных от Солнца, и лишь изредка проходящие через нашу Солнечную систему. Они представляют собой «окаменелости» процесса формирования планет в далеких уголках галактики. Наблюдение за такими объектами дает ученым уникальную возможность изучать материал из других планетных систем, часто очень отличающихся от нашей.

Группа ученых провела наблюдения кометы 3I/ATLAS с помощью спектрографа UVES на Очень большом телескопе (VLT). Ключевым элементом исследования было измерение изотопных соотношений углерода и азота в молекулах цианида, присутствующих в газовой оболочке кометы. Соотношения различных изотопов одного и того же элемента являются чрезвычайно чувствительным индикатором условий окружающей среды, в которой образовалась комета. Важно отметить, что эти значения существенно не меняются во время путешествия кометы в космосе.

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Результаты анализа показали, что комета 3I/ATLAS демонстрирует необычно высокие отношения изотопов углерода и азота (¹³C/¹²C и ¹⁵N/¹⁴N) по сравнению с кометами, происходящими из нашей Солнечной системы.

Эти значения предполагают, что комета образовалась в совершенно иных физических условиях, вероятно, на окраине древней звездной системы. Дополнительные исследования, проведенные независимо группой НАСА с использованием космического телескопа Джеймса Уэбба, подтвердили высокие значения изотопов углерода и обнаружили повышенный уровень дейтерия, или так называемого тяжелого водорода.

Собранные данные указывают на то, что комета 3I/ATLAS образовалась во внешних областях вокруг старой звезды с низкой металличностью. Звезды этого типа содержат небольшое количество элементов тяжелее гелия и образовались, когда Вселенная была намного моложе и химически беднее, чем сегодня. Это означает, что комета может быть более чем в два раза старше Солнца, и ее происхождение восходит ко временам до существования нашей Солнечной системы.